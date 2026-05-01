Beneficiários do INSS têm pagamento do 13º salário antecipado para abril e maio; veja calendário
Mais de 700 mil benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na Paraíba terão o valor do 13º salário antecipado nos meses de abril e maio deste ano. A antecipação transferirá R$ 1,3 bilhão aos beneficiários do estado.
O calendário de pagamento da primeira parcela vai de 24 de abril até 8 de maio. A segunda metade do 13º será paga de 25 de maio a 8 de junho. A data de pagamento leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.
Terão direito à antecipação do 13º quem recebeu, em 2026, benefício por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte ou auxílio-reclusão.
Não recebem 13º salário pessoas contempladas pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência – desde que comprovem baixa renda – e beneficiários de Renda Mensal Vitalícia.
Confira as datas do pagamento da primeira e da segunda parcela do adiantamento do 13º salário, de acordo com o número final do cartão de benefício.
Primeira parcela – dia do crédito até um salário-mínimo (pelo número final do cartão do benefício)
1: 24/abril
2: 27/abril
3: 28/abril
4: 29/abril
5: 30/abril
6: 04/maio
7: 05/maio
8: 06/maio
9: 07/maio
0: 08/maio
Primeira parcela – dia do crédito acima do piso nacional (pelo número final do cartão do benefício):
1 e 6 04/maio
2 e 7 05/maio
3 e 8 06/maio
4 e 9 07/maio
5 e 0 08/maio
Segunda parcela – dia do crédito até um salário-mínimo (pelo número final do cartão do benefício):
1 25/mai
2 26/mai
3 27/mai
4 28/mai
5 29/mai
6 01/jun
7 02/jun
8 03/jun
9 05/jun
0 08/jun
Segunda parcela – dia do crédito acima do piso nacional (pelo número final do cartão do benefício):
1 e 6 01/jun
2 e 7 02/jun
3 e 8 03/jun
4 e 9 05/jun
5 e 0 08/jun