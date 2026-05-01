Beneficiários do INSS têm pagamento do 13º salário antecipado para abril e maio; veja calendário

Novos descontos de empréstimo consignado a pensionistas são bloqueados pelo INSS. Foto: Divulgação

Mais de 700 mil benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na Paraíba terão o valor do 13º salário antecipado nos meses de abril e maio deste ano. A antecipação transferirá R$ 1,3 bilhão aos beneficiários do estado.

O calendário de pagamento da primeira parcela vai de 24 de abril até 8 de maio. A segunda metade do 13º será paga de 25 de maio a 8 de junho. A data de pagamento leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Terão direito à antecipação do 13º quem recebeu, em 2026, benefício por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

Não recebem 13º salário pessoas contempladas pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência – desde que comprovem baixa renda – e beneficiários de Renda Mensal Vitalícia.

Confira as datas do pagamento da primeira e da segunda parcela do adiantamento do 13º salário, de acordo com o número final do cartão de benefício.

Primeira parcela – dia do crédito até um salário-mínimo (pelo número final do cartão do benefício)

1: 24/abril

2: 27/abril

3: 28/abril

4: 29/abril

5: 30/abril

6: 04/maio

7: 05/maio

8: 06/maio

9: 07/maio

0: 08/maio

Primeira parcela – dia do crédito acima do piso nacional (pelo número final do cartão do benefício):

1 e 6 04/maio

2 e 7 05/maio

3 e 8 06/maio

4 e 9 07/maio

5 e 0 08/maio

Segunda parcela – dia do crédito até um salário-mínimo (pelo número final do cartão do benefício):

1 25/mai

2 26/mai

3 27/mai

4 28/mai

5 29/mai

6 01/jun

7 02/jun

8 03/jun

9 05/jun

0 08/jun

Segunda parcela – dia do crédito acima do piso nacional (pelo número final do cartão do benefício):

1 e 6 01/jun

2 e 7 02/jun

3 e 8 03/jun

4 e 9 05/jun

5 e 0 08/jun