Após ação rápida, Guarda Civil Metropolitana prende suspeito de arrombamento e furto



26/04/2026 |

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A Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa prendeu, na madrugada deste domingo (26), um homem suspeito arrombamento e furto no Centro Municipal de Imunização (CMI) – o antigo Lactário da Torre, localizado na Avenida Rui Barbosa.

A movimentação criminosa foi flagrada pelas câmeras de segurança e identificada na Central de Videomonitoramento da Guarda, quando o suspeito pulou o muro da unidade e iniciou o arrombamento das portas de acesso ao prédio. Imediatamente, as equipes de Policiamento Preventivo foram acionadas e se deslocaram ao local.

Ao chegarem no CMI, os agentes conseguiram localizar e deter o homem ainda no interior do imóvel, em situação de flagrante. Com o detido, foram recuperados materiais que haviam sido retirados da unidade, entre eles uma bolsa, fios elétricos e uma cadeira. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Central de Flagrantes, juntamente com o suspeito.

“A ação reforça a importância do videomonitoramento e da pronta resposta operacional da Guarda Civil Metropolitana no combate aos crimes contra o patrimônio público e na proteção dos equipamentos municipal.” disse o secretário de Segurança Urbana e Cidadania de João Pessoa, João Almeida.