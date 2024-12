ASSISTIR AO VIVO Feignies-Aulnoye x Lyon na TV ou online COPA DA FRANÇA, HOJE (21/12), PALPITE E ESCALAÇÕES

Por MRNews



Campeonato francês ao vivo na TV:. o jogo entre o Feignies-Aulnoye x Lyon pela COPA DA FRANÇA, acontece HOJE (21) às 17 hs. O mandante desta partida será o Rouen , que buscar os três pontos em seus domínios.

A partida DA COPA DA FRANÇA terá transmissão para o Brasil pelo grupo Disney, STAR Plus e ESPN BRASIL. Na FRança, pasmem, a NETFLIX é detentora dos direitos, mas apenas para o mercado local daquele país.

Preview: Feignies-Aulnoye x Lyon – Coupe de France Round of 64

A expectativa está alta para o duelo entre Feignies-Aulnoye e Lyon, que acontecerá no próximo sábado, 21 de dezembro de 2024, às 17h00 (horário de Brasília), no Stade du Hainaut, válido pela fase de 64 avos de final da Copa da França. A partida promete agitar o cenário do futebol francês, com o time da Ligue 2 enfrentando a grande equipe do Lyon, que é uma das favoritas para avançar na competição.

Histórico da Equipe da Casa

O Feignies-Aulnoye, modesto clube que disputa a quarta divisão do futebol francês (National 2), chega à Copa da França 2024 com boas expectativas. A equipe obteve classificação para esta fase após vitórias consecutivas contra Raismes e Gallia Lucciana, sem sofrer gols na competição até agora. Apesar de sua curta história no torneio, o Feignies-Aulnoye tem sido uma equipe de respeito em sua divisão, especialmente jogando em casa. A equipe ainda permanece invicta em casa nesta temporada, com sete jogos disputados no Stade du Hainaut, onde marcaram 16 gols e sofreram apenas 6.

No entanto, o histórico da equipe na competição não é tão brilhante. A melhor campanha do Feignies-Aulnoye ocorreu na última temporada, quando superaram o Quevilly-Rouen Metropole e avançaram para a fase das oitavas de final, onde foram derrotados por Montpellier por 4 a 0. Mesmo assim, a equipe tem boas lembranças da Copa, como a vitória contra o Amiens, da Ligue 2, nos pênaltis, em 2021.

Forma Atual do Feignies-Aulnoye

O Feignies-Aulnoye tem vivido uma fase competitiva razoável. Nos últimos dez jogos, perderam apenas duas partidas, com cinco vitórias e dois empates. No entanto, a derrota mais recente foi por 2 a 1 contra Beauvais na liga nacional, o que pode ser uma preocupação, dado que o Lyon chega como um time muito mais forte.

Lyon: Favorito ao Título

O Lyon, por outro lado, chega como grande favorito para o confronto. A equipe de Pierre Sage tem mostrado excelente desempenho na Copa da França nos últimos anos, alcançando as quartas de final em cada uma das últimas seis edições e avançando ainda mais em quatro delas. No entanto, na temporada passada, o Lyon foi derrotado por Paris Saint-Germain na final, por 2 a 1.

O time de Lyon também vem fazendo uma boa campanha na Ligue 1 e na Liga Europa, onde estão em quarto lugar, a apenas três pontos do líder Lazio. Na Ligue 1, o Lyon sofreu apenas duas derrotas nos últimos 15 jogos, o que demonstra a força e consistência da equipe. A derrota recente para o PSG por 3 a 1 foi uma exceção, e os jogadores do Lyon buscarão se recuperar e seguir em frente na Copa da França.

Possíveis Escalações

O Feignies-Aulnoye, que deve apresentar um futebol competitivo em casa, provavelmente irá com o seguinte time inicial: Plumain; Wackers, Nahounou, Lescroart, N’Doye; Chah, Diarra, De Parmentier; Koubemba, Abeddou, Sambou.

Por outro lado, o Lyon deve fazer algumas alterações em relação ao time titular habitual, considerando o caráter da competição. A provável escalação será: Descamps; Kumbedi, Omari, Caleta-Car; Mata; Diawara, Veretout, Molebe; Benrahma, Mikautadze, Nuamah.

Expectativa para o Confronto

A expectativa é de que o Lyon avance sem maiores dificuldades para a próxima fase. O Feignies-Aulnoye, embora seja uma equipe combativa, não tem o mesmo nível de qualidade e experiência do Lyon, o que deve se refletir no placar. O Lyon tem jogadores de destaque como Said Benrahma e Jordan Veretout, que podem fazer a diferença.

Previsão de Resultado

Com base no momento das equipes e na disparidade de qualidade técnica, a previsão é de uma vitória do Lyon por 4 a 1. O Feignies-Aulnoye deve dar luta, especialmente no início do jogo, mas a superioridade do Lyon deverá prevalecer.

Conclusão

Este confronto da Copa da França promete ser uma partida interessante, com o Lyon buscando evitar surpresas e avançar para as próximas fases da competição. Por sua vez, o Feignies-Aulnoye tem uma missão difícil, mas jogando em casa, espera-se que lute até o fim. Este é mais um exemplo de como a magia da Copa da França pode criar surpresas, mas o Lyon parece bem preparado para seguir seu caminho em busca do título.