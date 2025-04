empresário Pierre Landolt relata sucesso na agropecuária em pleno semiárido

Empresário é oriundo de uma família muito conhecida no mundo dos negócios, que atua do setor financeiro ao farmacêutico e chegando no agropecuário.. Reprodução

Poucas vezes temos a oportunidade de conversar com alguém de repertório tão vasto. A sensação do encontro com o franco-suíço Pierre Landolt foi a de que podemos ter muitos episódios cheios de conversas reveladoras e histórias instigantes. O empresário europeu é oriundo de uma família muito conhecida no mundo dos negócios, que atua do setor financeiro ao farmacêutico e chegando no agropecuário. Aliás, foi neste último que ele selou sua história com o Brasil.

Chegou ao nosso país na década de 1970. Ao conhecer a Paraíba, se apaixonou pelo semiárido e seus desafios. Dono da Fazenda Tamanduá, na região de Patos, produz frutas para exportação, além de leite, queijo e mel.

No primeiro episódio da nova temporada do videocast Mercado em Movimento, Landolt conta sua história, detalha os episódios que o fizeram se tornar um paraibano e deixa provocações mais do que necessárias, inclusive ao meio político, sobre os caminhos para termos um Sertão produtivo, mesmo com os desafios que a natureza impõe. Uma conversa cheia de conhecimento com um homem que, aos 77 anos, já implementa inteligência artificial na sua agricultura.

Para quem se interessa pela Paraíba, pela produção agropecuária, pelas saídas mais do que urgentes para este setor, nossa conversa é instigante. Sem falar na personalidade amistosa deste europeu com jeito mais do que brasileiro e paraibano.