Filiação de Mikika ao Republicanos descarta apoio do MDB a Cícero

Histórico filiado ao MDB, o vereador Mikika Leitão decidiu deixar o MDB e se filiar ao Republicanos. Cansou de esperar a definição do partido sobre a disputa a prefeito de João Pessoa.

Mikika quer manter o apoio ao prefeito Cícero Lucena em seu projeto à reeleição. O presidente estadual do MDB, senador Veneziano, ainda não oficializou com quem estará na campanha.

O MDB, conforme apuração do Conversa Política, caminha para ficar com o deputado Ruy Carneiro (Podemos) em sua terceira tentativa de concorrer à prefeitura da capital. A lógica é estar ao lado dos parceiros na oposição ao governo João Azevêdo: PSDB e União Brasil.

Em postagem nas redes sociais, Mikika lamentou deixar o partido devido à demora de Vene na definição.

A demora, inclusive, tem gerado uma debandada no MDB da capital. Além de Mikika, o Coronel Sobreira já anunciou que deixa a legenda, pois pretende estar com os conservadores numa eventual candidatura de Sérgio Queiroz pelo Novo ou ao lado de Marcelo Queiroga pelo PL.

O suplente Marcelo da Torre também não deve ficar no partido porque quer estar no grupo de Cícero na campanha.

Leia a íntegra da mensagem:

“Após profunda reflexão e considerando os rumos políticos que se delineiam para João Pessoa, tomei uma decisão importante em relação ao meu futuro partidário. Após mais de três décadas de dedicação ao MDB, decidi me filiar ao Republicanos.

Esta decisão não foi fácil. Ao longo dos anos, construí laços sólidos e uma história de lealdade com o MDB, pelos quais sempre serei grato. Quero expressar meu sincero reconhecimento ao eterno senador José Maranhão e ao atual presidente estadual, o senador Veneziano Vital do Rêgo, pelos ensinamentos e pela camaradagem que compartilhamos.

No entanto, neste momento, sinto que é meu dever alinhar-me totalmente ao projeto liderado pelo prefeito Cícero Lucena, visando o melhor para nossa cidade. É com este compromisso em mente que escolhi me unir ao Republicanos.

Recebi com entusiasmo o convite e o apoio das lideranças do partido, e estou confiante de que esta nova etapa será marcada por realizações em prol de João Pessoa.

Conto com o apoio e a compreensão de todos vocês nesta nova fase de minha vida, Juntos, seguiremos em busca da reeleição, dedicados ao progresso e ao bem-estar de nossa amada cidade.”