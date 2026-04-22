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Dono de pizzaria é indiciado após morte e mais de 100 pessoas com sintomas de intoxicação na PB

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Dono de pizzaria é indiciado após morte e mais de 100 pessoas com sintomas de intoxicação na PB – Foto: Geraldo Jerônimo/TV Paraíba.

A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte de uma mulher e a internação de mais de 100 pessoas com casos de intoxicação alimentar após comerem em uma pizzaria na cidade de Pombal, no Sertão da Paraíba. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (17). De acordo com a Polícia Civil, o dono do estabelecimento, Marcos Antônio, foi indiciado pelo crime de vender alimentos impróprios para o consumo.

O Jornal da Paraíba entrou em contato com a defesa do proprietário do estabelecimentos, mas até a última atualização desta reportagem não obteve retorno.

Os laudos periciais do Instituto da Polícia Científica da Paraíba (IPC-PB) também foram divulgados e confirmaram a presença de contaminação bacteriana em exames realizados nas vítimas, além de apontarem que o óbito da mulher aconteceu em decorrência de infecção intestinal aguda grave. Os exames descartaram a presença de substâncias tóxicas exógenas, como venenos ou entorpecentes.

Também foi divulgado que o resultado de exames nos alimentos consumidos na pizzaria em 15 de março. Esses exames identificaram a presença de bactérias como Escherichia coli e estafilococos coagulase no molho de tomate e nas pizzas analisadas. Já a carne, quando examinada ainda na origem, não apresentou contaminação, indicando, segundo a Polícia Civil, que o problema ocorreu durante o processo de manipulação dos alimentos dentro da pizzaria.

De acordo com a investigação, “não foi possível” individualizar eventual conduta criminosa que tenha causado diretamente a contaminação. Por isso, o inquérito concluiu por não ser possível atribuir o resultado morte ou as lesões às vítimas ao proprietário do estabelecimento ou outras pessoas.

O local permanece interditado pela Vigilância Sanitária, e a Polícia Civil também representou pela interdição judicial do estabelecimento. O inquérito foi encaminhado para a Justiça da Paraíba, que vai decidir dar encaminhamento ou não.

Entenda o caso de intoxicação de mais de 100 pessoas

O surto aconteceu entre a noite de 15 de março e o dia 16, causou a morte da servidora municipal Rayssa Maritein Bezerra e Silva, de 40 anos. Outras 117 pessoas que comeram na pizzaria procuraram atendimento médico com sintomas como náuseas, vômitos, diarreia e dores abdominais.

O laudo foi obtido inicialmente pela reportagem da Rádio CBN e, no dia 28 de março, foi detalhado pelo secretário de Saúde da Paraíba, Ari Reis, em entrevista à TV Cabo Branco.

Procurada, a Polícia Civil da Paraíba confirmou que recebeu o resultado do Laboratório Central de Saúde Pública da Paraíba, mas não divulgou detalhes do conteúdo e informou que aguarda a conclusão dos demais laudos antes de se pronunciar.

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