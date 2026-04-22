Emlur mantém serviços de limpeza nesta sexta-feira e durante o ponto facultativo e feriado

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) informa que, nesta sexta-feira (17), segue com a execução dos serviços de conservação em diversos pontos da cidade, contemplando localidades como Expedicionários, Padre Zé, Bessa, Pedro Gondim, Paratibe, Bancários, Mangabeira, Centro, Avenida Hilton Souto Maior, Mumbaba e Parque Paraíba II.

As equipes estão realizando ações de limpeza urbana, manutenção e conservação dos espaços públicos, com o objetivo de garantir mais qualidade de vida para a população e a preservação da cidade.

Além dos serviços de conservação, a coleta domiciliar segue ocorrendo normalmente, dentro do cronograma regular, atendendo todos os bairros da Capital. Confira o cronograma no link – https://www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/calendario-de-coleta-domiciliar/

Segunda e terça-feira – A Emlur também reforça que, mesmo com o ponto facultativo decretado para a próxima segunda-feira (20) e o feriado de Tiradentes, na terça-feira (21), os serviços não sofrerão interrupções.

Por se tratar de uma atividade essencial, a autarquia manterá todas as operações em pleno funcionamento durante o período.

De acordo com o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, a continuidade dos serviços é fundamental para o bom funcionamento da cidade. “Estamos com nossas ações diárias sendo executadas em diversos bairros e não haverá qualquer alteração nos próximos dias, seja por conta do final de semana ou do feriadão. Seguiremos com o cronograma normal, garantindo a limpeza e organização da cidade”, ressalta Ricardo Veloso.

Força-tarefa – Ainda segundo a autarquia, a partir da próxima quarta-feira (23), será iniciada uma força-tarefa especial de limpeza urbana, que contará com a coordenação do prefeito Leo Bezerra, ampliando as ações em pontos estratégicos da cidade.

A Emlur reforça o compromisso com a população e segue atuando de forma contínua para manter a cidade limpa e bem cuidada.