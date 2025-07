João Guimarães lamenta perda de performance, mas comemora pódios na 5ª etapa da Fórmula eVolution

A 5ª etapa da Fórmula eVolution aconteceu nesse fim de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e contou com a participação de João Guimarães, que garantiu mais dois pódios na atual temporada. Com esse resultado, o piloto manteve a 4ª posição na classificação geral do campeonato. Mesmo lamentando sua performance durante as provas, o paraibano comemorou as novas conquistas.

João Guimarães, piloto da Fórmula eVolution. (Foto: Humberto Da Silva)

A primeira corrida foi na manhã de domingo (27) e, mesmo enfrentando alguns problemas, João manteve-se no pelotão da frente e cruzou a linha de chegada na 5ª colocação, conquistando o primeiro pódio do dia. À tarde, os pilotos voltaram para a pista, e o paraibano assumiu a 3ª posição nas primeiras voltas, conseguiu administrar o bom rendimento e garantiu mais um top-3 nesta temporada. Ele destacou seu desempenho nas provas.

“A corrida foi muito boa, o carro estava com um acerto excelente. É uma pena ainda estarmos enfrentando esse problema de perda de performance durante a prova. Mas estou muito feliz com os dois pódios e, principalmente, com o desempenho nas corridas”, avaliou João Guimarães.

Calendário de Etapas da Fórmula eVolution

6ª Etapa: 29-30 de agosto – Velocitta (Mogi Guaçu, SP)

7ª Etapa: 20-21 de setembro – Autódromo Zilmar Beux (Cascavel, PR)

8ª Etapa: 15-16 de novembro – Velocitta (Mogi Guaçu, SP)

9ª Etapa: 20-21 de dezembro – Autódromo de Interlagos (SP)

