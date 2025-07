Polyana Resende e Yuri Carvalho fazem alegria do público na terceira noite da Festa das Neves 2025

A cantora Polyana Resende, com seu samba, e o cantor Yuri Carvalho, com o Axé do Yuri, comandaram a Festa das Neves 2025, na noite desta terça-feira (29) e fizeram o público dançar durante o evento. Realizada pela Prefeitura de João Pessoa, por meio de sua Fundação Cultural (Funjope), a comemoração pelos 440 anos da cidade, que acontece no Parque Solon de Lucena, segue, nesta quarta-feira (30), a partir das 20h, com shows da Banda Tentáculos e do cantor Chico Forrozado.

O vice-prefeito Leo Bezerra foi conferir a programação da terceira noite de festa. “Eu sou apaixonado pela Festa das Neves e não poderia deixar de passar aqui com a minha família, ver a população, mais uma vez, abraçando a nossa cultura, a nossa padroeira Nossa Senhora das Neves. É motivo de muita alegria estar em mais uma edição da Festa das Neves vivendo o dia a dia da nossa cidade”, declarou.

“A Festa das Neves é um momento muito importante para João Pessoa porque ela mexe com a memória e com os afetos da cidade. Todas as famílias, as pessoas que moram e que nasceram aqui têm uma história encantada com a Festa das Neves. Então, temos todo um carinho na organização dela. Nós pensamos uma programação múltipla, com diversos estilos musicais, com cantores religiosos, cantores padres, de maneira que a pessoa que for à Festa das Neves possa ter um momento de lazer e entretenimento e, ao mesmo tempo, escutar a boa música e se divertir com toda sua família”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Artistas – A noite começou em clima de samba com a cantora Polyana Resende. “Nós preparamos um show especial para uma noite especial, porque estamos nas comemorações do aniversário de João Pessoa, com clássicos do samba, música autoral, bem astral, bem dançante. É uma noite para a gente ser feliz com muito samba e também o Axé do Yuri”, pontuou a artista.

O cantor Yuri Carvalho comemorou por fazer parte da programação do evento. “Tocar na Festa das Neves é sempre um grande orgulho para mim porque eu sou daqui. Enquanto criança, tenho muita memória afetiva da Festa das Neves. Lembro muito que eu vinha, brincava no pula-pula, comia maçã do amor, via a Monga, tinha medo, comprava uma bola gigante e ia para casa. Minha memória de infância é muito bonita da Festa das Neves. E agora, na vida adulta, com 40 anos, é muito prestígio para um artista da terra estar numa programação como essa, repleta de gente da terra, mostrando que o que a gente faz é bom.

O repertório do Axé do Yuri vem sendo construído desde 2022 e sempre vem se moldando, inclusive, com músicas autorais, como Pra Agradecer, onde o artista fala das coisas de João Pessoa, mas principalmente com grandes clássicos como Eva, Baianidade Nagô, O que é que essa nega quer (Luiz Caldas), canções de Chiclete com Banana, Banda Eva, Saulo, Ivete Sangalo, Banda Reflexus, Olodum, Araketu e uma homenagem a Daniela Mercury, que completa 60 anos.

Público – Pela terceira noite consecutiva, o público foi prestigiar a Festa das Neves e aproveitou cada atração. Moradora do município de Bayeux, a operadora de caixa Lucilene da Silva levou a filha para se divertir na festa.

“Estou achando muito bom. Tem muitos brinquedos legais para as crianças, comida diferenciada e shows. A festa está ótima, bem organizada, realmente é uma festa para a família, com muita segurança. Me sinto protegida porque dá para todo mundo se divertir e, ao mesmo tempo, se sentir seguro mesmo num ambiente com tanta movimentação. Inclusive, melhorou bastante em relação ao ano passado”, disse.

O profissional autônomo José Ricardo da Silva foi com a família e aprovou o evento: “Esta é uma festa muito boa para trazer a criançada, para vir com a família. Tem muita coisa para a gente ver e para se divertir. A Prefeitura está de parabéns”, elogiou.

“Quando eu era criança, minha mãe tinha uma barraca na Festa das Neves e eu frequento desde essa época, quando nem era aqui. Vir à festa traz essa memória e hoje eu vim com minhas filhas porque eu quero que elas também tenham essa lembrança. Está tudo muito organizado”, observou a vendedora Joceane Moreno.

Palco Lagoa – A programação no Palco Lagoa, segue nesta quinta-feira (31) com apresentações do grupo Psyckhé e da Banda Brega é Você, a partir das 20h. Na sexta-feira (1º de agosto), no mesmo horário, tem shows do cantor Raifi Sousa e, em seguida, do cantor Gera Almeida.

O Padre Nilson Nunes fará show no sábado (2), a partir das 19h. No domingo (3), será a vez da Banda Caronas do Opala e da dupla Matheus Gael e Maria Ercília, a partir das 20h. O grupo Forró Saudade e o cantor José Orlando se apresentam na segunda-feira (4), a partir das 20h.

Cultura Popular – A programação no Palco Cultura Popular, montado no Parque Solon de Lucena, tem início no domingo (3), e acontece sempre a partir das 17h, com apresentações do grupo folclórico Catarina e do Cavalo Marinho do Mestre Zequinha.

Na segunda-feira (4), véspera de feriado, entra em cena o Grupo Dinâmico Cultural e tem o Show Musicantoria, com Cristiano Oliveira, Daudeth Bandeira e Bebé de Natércio.

Já na terça-feira (5), se apresentam o Cavalo Marinho Infantil Sementes João do Boi, o Cortejo do Maracastelo e a Nau Catarineta.

Outras atividades – Dentro da programação em comemoração ao aniversário de 440 anos de João Pessoa, acontecem atividades paralelas. Uma delas é a Feira do Cordel, que estará aberta, no Parque Solon de Lucena, durante todo o período do evento.

Também estão abertas exposições artísticas nos equipamentos da Funjope: Casa da Pólvora, Hotel Globo e no Casarão 34. Além disso, no dia 5 de agosto, acontece o tradicional desfile dos carros antigos, a partir das 16h.

Integração e segurança – O trabalho realizado durante a Festa das Neves no Parque Solon de Lucena é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança Pública Municipal (Semusb) com a Guarda Municipal, Mobilidade Urbana (Semob), Limpeza Urbana (Emlur), Polícia Militar, Samu, Corpo de Bombeiros.

Festa das Neves – A Prefeitura de João Pessoa iniciou, nesse domingo (27), a programação da Festa das Neves 2025. No dia do aniversário de 440 anos da Capital, 05 de agosto, a cidade recebe o show do cantor Roberto Carlos, através de uma parceria público-privada com a Medow Entretenimento.

Conforme o edital, o investimento da Funjope será de R$ 1 milhão e a iniciativa privada deve investir mais R$ 2 milhões para completar o show que acontece numa área de 70 mil metros quadrados voltada ao público em geral, com entrada gratuita. Já a área privada, onde ficarão os camarotes e similares, será de 6.900 metros quadrados.

Para conferir a programação completa da Festa das Neves, acesse o link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/festa-das-neves/.