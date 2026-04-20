Prefeitura de João Pessoa divulga resultado final para educador social voluntário da EJA



16/04/2026 |

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A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP) publicou, nesta quinta-feira (16), o resultado definitivo do processo seletivo para educador social voluntário da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A relação com o resultado pode ser acessada pelo link.

Os aprovados devem ficar atentos a próxima etapa da seleção. A partir da próxima quarta-feira (22), até o dia 30 de abril, serão feitas as entregas das fichas de matrículas dos alfabetizandos à Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef) e Divisão de Educação de Jovens e Adultos (www.joaopessoa.pb.gov.br/selecao_eja/pasv/pdf/Anexo_II.pdf).

A formação inicial para os alfabetizadores selecionados será realizada nos dias 4 e 5 de maio, das 9h às 12h e das 13h às 16h, no Centro de Capacitação de Professores (Cecapro), situado na Avenida Beira Rio, bairro Expedicionários..

Valor da bolsa – Os alfabetizadores voluntários não possuirão qualquer vínculo empregatício com a Prefeitura de João Pessoa. Será concedida uma bolsa no valor de R$ 1.281,48, que será paga diretamente ao beneficiário, mediante depósito em conta bancária indicada pelo bolsista.