Alvo de operação na PB se passava por corretor de imóveis e vendia armas a facções criminosas

Operação contra o crime organizado prende seis pessoas por comércio ilegal de armas de fogo na PB – Foto: TV Cabo Branco. Gustavo Demétrio

O principal alvo da operação “Senhor das Armas”, deflagrada pela Polícia Civil da Paraíba na manhã desta quinta-feira (16), se passava por corretor de imóveis enquanto atuava na venda ilegal de armas para facções criminosas.

Ele foi preso em ação da Delegacia de Combate à Circulação e Comércio Ilegal de Armas de Fogo, Munições e Explosivos (Desarme), em conjunto com o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco).

O Jornal da Paraíba apurou que o suspeito tinha forte influência junto a grupos criminosos devido ao fornecimento de armamentos.

Segundo o delegado André Macêdo, as investigações indicam que o homem funcionava como um “nó central” na comercialização ilegal de armas na capital paraibana. “Ele recebia muitas armas de outras pessoas”, explicou em entrevista à TV Cabo Branco.

Além dele, outras nove pessoas foram presas, sendo sete por mandados de prisão em aberto e duas em flagrante.

Durante a operação, foram apreendidas 22 armas de fogo e cerca de 3.500 munições. De acordo com o delegado, os armamentos passavam por processos de adulteração antes de serem revendidos.

“Raspagem das armas, muitas vezes abrindo para que essas armas pudessem disparar outro tipo de calibre e posteriormente fazia essa venda para as organizações criminosas na Região Metropolitana de João Pessoa”, explicou em entrevista à TV Cabo Branco.

Ao todo, também foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão. A Polícia Civil identificou a atuação de uma organização criminosa estruturada, com integrantes responsáveis pela intermediação das vendas, transporte clandestino, adulteração de armas e articulação com grupos interessados na compra do material.

Os investigados podem responder por comércio ilegal de arma de fogo, organização criminosa e adulteração de sinal identificador de arma de fogo, com penas que, somadas, podem ultrapassar dez anos de reclusão.

O Jornal da Paraíba tentou contato com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci) sobre o suspeito, mas não obteve resposta até a última atualização.

Entenda a operação

Uma operação da Polícia Civil contra o comércio ilegal de armas de fogo prendeu 10 pessoas na manhã desta quinta-feira (16). As informações foram confirmadas pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), que cumpriu mandados de prisão em João Pessoa e Sobrado, na Paraíba, além de duas prisões em flagrante.

De acordo com o delegado responsável pela operação, André Macêdo, as pessoas presas fazem parte de uma organização criminosa especializada no comércio de armas e outros objetos, como coletes balísticos e munições.

O delegado disse que essa organização tinha mecanismos voltados para mascarar a atuação irregular dessa venda de armas, mas não explicou quais eram esses mecanismos. Um levantamento da Polícia Civil apontou que foram apreendidos pela operação 22 armas de fogo de diversos calibres e 3500 munições, também de diversos calibres.

O principal alvo da polícia foi preso em João Pessoa e com ele uma grande quantidade do material que era comercializado foi encontrado. As armas, segundo as investigações, eram oriundas de roubo, e eram comercializadas com facções criminosas.