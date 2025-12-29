MRV confirma participação no BBB 26 e amplia aposta no maior reality do país

Pelo segundo ano seguido no programa, a empresa entra agora com a cota Turbinada do Líder.. Divulgação

A MRV, maior construtora da América Latina, está confirmada como parceira do Big Brother Brasil 26. Pelo segundo ano seguido no programa, a empresa entra agora com a cota Turbinada do Líder, reforçando sua presença em um dos maiores palcos do entretenimento nacional.

A marca estará presente em diferentes plataformas da Globo — TV Globo, globo.com, Globoplay e VIU — e também assina ações especiais nas festas do Líder. A ideia é transformar esses momentos em experiências exclusivas, conectando o público ao propósito da MRV de aproximar mais brasileiros do sonho da casa própria.

Segundo Aléxia Duffles, diretora de Marketing da MRV, a participação no BBB 26 faz parte de uma estratégia de ocupar espaços de grande impacto cultural. “Usamos o entretenimento para ampliar conversas, fortalecer vínculos e democratizar o acesso à moradia. No ano passado, conseguimos ressignificar um dos espaços mais simbólicos do programa e conectar milhões de pessoas a um sonho real: ter um lar”, afirma.

Assim como na edição anterior, a criação das ações fica a cargo da DM9, em parceria com a Globo. Para Daniela Glicenstajn, diretora executiva de negócios da agência, o BBB é um ambiente único para gerar conexão. “Nossa proposta é transformar cada ativação em uma experiência criativa e memorável, usando todo o poder multiplataforma do programa para gerar conversa e proximidade com o público”, destaca.

Estreia marcante no BBB 25

A confirmação no BBB 26 vem na esteira do sucesso da estreia da MRV no BBB 25. Na edição passada, a marca transformou a prova do Líder em um dos momentos mais comentados da temporada ao entregar um apartamento para cada participante que conquistou a liderança pela primeira vez — ao todo, 11 unidades.

O engajamento extrapolou a casa. Nas redes sociais, a MRV lançou a promoção “Quero Meu Apê MRV”, que sorteou uma carta de crédito de R$ 260 mil para compra de um imóvel da marca. O vencedor foi Nathanael Lucas Freitas de Sousa, operador de telemarketing de 29 anos, natural do Piauí e morador de Manaus, escolhido entre mais de 147 mil participantes.

Além disso, a empresa promoveu ativações presenciais em estandes e lojas, permitindo que o público vivenciasse etapas reais da jornada de compra de um imóvel. A estratégia ajudou a aproximar ainda mais consumidores do sonho da casa própria — agora, com expectativa de novos capítulos no BBB 26.