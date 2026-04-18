Serviço de pavimentação avança em várias ruas em Junco do Seridó

Com o compromisso de melhorar a qualidade da infraestrutura urbana e garantir mais qualidade de vida à população, a Prefeitura de Junco do Seridó continua investindo na construção de novos calçamentos.

A ação, desta vez, chegou até o trecho da Rua Maria das Dores Guedes, e vai contemplar diversas famílias. O serviço de pavimentação foi acompanhado, nesta última semana, pelo prefeito do Município, Dr. Paulo Fragoso, que destacou o investimento como uma iniciativa estratégica para o crescimento da cidade.

A construção de calçamentos na cidade também está sendo realizada em outras localidades na Rua Adailson Silva de Andrade. Além de proporcionar mais mobilidade para o trânsito de veículos e pedestres, o objetivo da gestão municipal é avançar na ampliação de projetos de pavimentação em toda área urbana.