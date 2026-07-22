Hospital de Catolé do Rocha realiza 477 atendimentos e reforça assistência no sertão no fim de semana — Governo da Paraíba

O Hospital Dr. Américo Maia de Vasconcelos, unidade integrante da rede estadual de saúde localizada em Catolé do Rocha, registrou 477 atendimentos na urgência e emergência e ambulatório médico entre a sexta-feira (10) e o domingo (12), durante o plantão do fim de semana. Além da alta demanda assistencial, a unidade também realizou três partos e uma curetagem no período.

De acordo com o balanço, o maior volume de atendimentos foi registrado na sexta-feira (10), com 173 pacientes. No sábado (11), foram atendidas 153 pessoas, enquanto no domingo (12), o número chegou a 151 atendimentos. Entre as ocorrências, 10 atendimentos foram relacionados a sinistros de trânsito, todos envolvendo motocicletas. As principais causas de procura pelo serviço foram quadros de dor, com 73 registros, seguidos por 42 atendimentos para aplicação de medicação própria e 31 casos de diarreia.

Outras demandas também foram contabilizadas, como 18 atendimentos por síndrome do túnel do carpo, 13 por crise de ansiedade, 12 casos de gastroenterocolite aguda (Geca), além de 12 pacientes com nasofaringite. A unidade ainda registrou 10 atendimentos por cefaleia, outros 10 por enxaqueca e dois casos de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Durante o período, 33 pacientes precisaram de internação para observação e continuidade do tratamento, com diagnósticos como Acidente Vascular Encefálico (AVE), apendicite, colecistite, Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP), Doença Pulmonar Crônica Obstrutiva (DPCO), dor torácica, Hemorragia Digestiva Alta (HDA), Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC) e úlcera.

No apoio diagnóstico, o hospital realizou ainda 573 exames laboratoriais, 79 exames de Raios-X, 50 tomografias, 16 ultrassonografias e 10 colonoscopias, garantindo suporte essencial às condutas médicas. Já no ambulatório, foram feitas 22 avaliações de exames, 19 atendimentos ortopédicos, cinco obstétricos e duas avaliações cirúrgicas, reforçando o papel da unidade na assistência contínua à população do Sertão paraibano.