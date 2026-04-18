Walber, André Coutinho e Camila Holanda se pronunciam sobre afastamento de Edvaldo Neto

Walber Virgolino, André Coutinho e Camila Holanda. (Reprodução)

Alguns dos princiapais opositores do prefeito afastado de Cabedelo, Edvaldo Neto (Avante), usaram as redes sociais para se pronunciarem sobre a operação que afastou o mandatário. Entre eles estão Walber Virgolino (PL), André Coutinho e Camila Holanda.

Walber disputou a eleição suplementar do último domingo contra Edvaldo Neto. Ele obteve 10.255, o que representa 38,79% dos votos válidos no pleito. O deputado estadual se manifestou assim que a operação foi deflagrada, dizendo que “Cabedelo não é para amadores”.

Mais tarde, Walber voltou às redes sociais, dessa vez publicando um vídeo com um pronunciamento mais longo. O deputado adotou um tom bem mais severo nesta fala.

É melhor ser forasteiro do que ser corrupto. É melhor ser forasteiro do que ser ladrão. É melhor ser forasteiro do que desviar milhões da Saúde, da Educação e dos serviços básicos da população de Cabedelo. […] Cabedelo, mais uma vez, sendo vergonha nas páginaas policiais. Hoje, mais uma operação da Polícia Federal. Prefeito afastado, secretários afastados e compridos tentáculos na gestão municipal de João Pessoa. Walber Virgolino

André Coutinho, antecessor de Edvaldo Neto, também se pronunciou por meio de um vídeo. Em sua fala, o ex-prefeito disse que espera que a justiça seja feita e que as pessoas ligadas com facções criminosas sejam punidas.

André e Edvaldo estão em lados opostos desde que o ex-prefeito rompeu laços com o seu antecessor, Vitor Hugo. Edvaldo chegou à Prefeitura, de forma interina, depois de André ser cassado, sob acusação de envolvimento com facções criminosas durante a sua campanha.

A cidade de Cabdelo amanheceu com uma operação da Polícia Federal e outros órgãos em busca de pessoas supostamente ligadas ao tráfico e à facção. Eu espero, com toda a sinceridade, que a justiça seja feita e que, de fato, pessoas que tenham ligações com o crime sejam punidas. Lembrando a vocês que um inocente, ano passado, foi injustiçado. Ainda acredito na justiça de Deus e dos homens. André Coutinho

Já Camila Holanda, vice de André Coutinho, que foi cassada junto com ele, foi mais sucinta. Em sua rede social, a ex-vice-prefeita optou por compartilhar frases de efeito e um versículo bíblico, além de repostar o pronunciamento de André Coutinho.

Nada paga dormir de cabeça tranquila no travesseiro! Camila Holanda

Edvaldo Neto foi afastado do cargo de prefeito de Cabedelo após a deflagração da Operação Cítrico, que investiga supostos desvios de recursos, lavagem de dinheiro, fraude em licitações e financiamento de facção criminosa.

Como Edvaldo Neto e Evilásio Cavalcanti, que saíram vitoriosos no pleito suplementar do último domingo ainda não foram diplomados, o presidente da Câmara Municipal, José Pereira (Avante), assumiu a prefeitura de forma interina.

Texto: Gabriel Abdon