Enem 2026: prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição começa nesta segunda-feira (13)- Foto: Divulgação.

O prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começa nesta segunda-feira (13). Pedido de isenção deverá ser realizado na Página do Participante, com o login único do gov.br, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O edital com o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição no Enem também abre os procedimentos para a justificativa de ausência na edição de 2025.

De acordo com o Inep, os critérios que vão ser cobrados para enquadrar os candidatos que solicitarem a isenção são os seguintes:

Matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública (em 2026);

Aqueles que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em escola privada, e que possuam renda igual ou inferior a um salário-mínimo e meio;

Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por serem de família de baixa renda, com registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Os participantes do programa Pé-de-Meia, do MEC, também se enquadram nos requisitos para isenção da taxa de inscrição.

Mesmo com o pedido de isenção da taxa de inscrição no Enem, é necessário o candidato realizar a inscrição em paralelo no exame.

Prazos para pedido de isenção na taxa de inscrição no Enem

Etapa Data Justificativa de ausência / Solicitação de isenção da taxa de inscrição 13 a 24 de abril Resultado da justificativa de ausência / solicitações de isenção 8 de maio Período de recursos 11 a 15 de maio Resultado dos recursos 22 de maio

Para esta nova edição do exame, há ainda uma outra novidade prevista. A solicitação de tratamento pelo nome social, antecipadamente, já no ato do pedido da isenção. A medida visa facilitar o cadastro do nome social em todas as fases do Enem.

O Inep cobra que o nome social esteja devidamente cadastrado na Receita Federal.