onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

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A Copa do Nordeste 2026 chega à sua quarta rodada, e Sousa e Juazeirense se enfrentam em busca de pontos importantes para se manterem entre os primeiros colocados de seus respectivos grupos. A bola rola nesta quarta-feira (15), às 19h30, no Estádio Marizão, em Sousa.

+ Confira a tabela completa da Copa do Nordeste 2026

Sousa x Juazeirense pela Copa do Nordeste 2026. (Arte/Cisco Nobre)

O Sousa chega embalado após vencer o Botafogo-PB por 2 a 0, na estreia do técnico Washington Luiz. O Dinossauro busca mais pontos para se firmar na zona de classificação e manter a invencibilidade sob o comando do treinador.

Já a Juazeirense vem de derrota para o Vitória por 4 a 1, na última rodada da competição. O Cancão de Fogo ocupa a segunda posição do Grupo B e precisa pontuar para seguir na zona de classificação da tabela.

Data, horário e local de Sousa x Juazeirense

  • Dia: 15 de abril (quarta-feira)
  • Hora: 19h30
  • Local: Estádio Marizão, em Sousa

Transmissão de Sousa x Juazeirense

  • Onde assistir: a partida terá transmissão pela CBF TV.
  • Onde acompanhar em tempo real: Uma hora antes da partida, o ge iniciará a atualização de todos os detalhes, lance a lance. CLIQUE AQUI e saiba como acompanhar.

Prováveis escalações

  • Sousa: Moisés Freitas, Iranilson, Guizão, Marcelo Duarte e Gilmar; Hebert e Diego Viana; Felipe Jacaré, Gianlucas, Everton Heleno e Luis Henrique. Técnico: Washington Luiz.
  • Juazeirense: Pedro Campanelli, Rafael Mandacaru, Zé Romário, Eduardo e Felipe Benedetti; Bino, Bruno Sena e Luan Davidson; Adaílton Bravo, Adriano Pardal e Diki. Técnico: Carlos Rabelo.

Arbitragem

  • Árbitro principal: Leo Simao Holanda (CE);
  • Árbitro assistente 1: Francisco Marcondes Mendes Simao;
  • Árbitro assistente 2: Tiago Castro E Silva;
  • Quarto árbitro: Weslley Gabriel Souza Velozo (PB).

Dia a dia do Sousa

Terça-feira (14)

  • A equipe do Sousa realiza treino em preparação para o confronto da Copa do Brasil.

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