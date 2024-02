Festejos carnavalescos em João Pessoa não registram ocorrências graves na segurança e no trânsito

O trabalho das equipes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) e da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb) garantiram um Folia de Rua e um Carnaval Tradição tranquilos em João Pessoa. Nenhuma ocorrência grave foi registrada no período de 1º de fevereiro até o dia 13.

A Guarda Civil Metropolitana, juntamente com as demais forças de segurança do Estado, atuou com um esquema especial durante os festejos carnavalescos. Foram equipes que trabalharam no policiamento preventivo e ostensivo, além do efetivo fixo nos postos, garantindo a segurança da população.

“Tivemos um Carnaval seguro, desde as prévias até o fechamento do Carnaval Tradição. A Guarda se posicionou de forma estratégica na fiscalização de entrada e saída dos foliões na Via Folia na Epitácio Pessoa, com servidores fazendo revistas, entre outras abordagens. Tivemos ainda policiamento motorizado em viaturas e motopatrulhamento, base móvel com o ônibus de videomonitoramento, o uso de drones, bem como as equipes de inteligência da Semusb”, ressaltou João Almeida, secretário de Segurança Urbana e Cidadania de João Pessoa.

Nesse trabalho de videomonitoramento, a Guarda evitou um assalto e prendeu o suspeito, recuperando três celulares que tinham sido furtados anteriormente. O homem preso em flagrante foi conduzido para a delegacia. “A ausência de ocorrências de maior gravidade, decorrente do planejamento estratégico que envolveu ações preventivas e ostensivas, demonstra a efetividade das estratégias de segurança implementadas. Sendo assim, para a segurança pública, os eventos carnavalescos na Capital foram um sucesso absoluto”, afirmou Sandro Alex, diretor operacional da Guarda Civil Metropolitana.

Mobilidade urbana – Na questão do trânsito e transporte, o período carnavalesco em João Pessoa também foi bastante tranquilo. De acordo com levantamento da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), nenhum sinistro de trânsito com gravidade foi registrado.

Nos maiores blocos, como Muriçocas de Miramar e Virgens de Tambaú, foram disponibilizados 100 agentes de mobilidade por dia de evento. Além disso, equipes foram escaladas para dar assistências aos mais de 170 blocos carnavalescos registrados junto ao órgão. A atuação ocorreu em pontos fixos e móveis, com utilização de bicicletas, motocicletas e carros (viaturas).

O objetivo da operação da Semob-JP foi garantir a segurança viária dos foliões, realizando bloqueios, desvios e disciplinando o tráfego de veículos nas vias ao redor dos festejos. Durante os blocos, as equipes de Educação para o Trânsito (Died) também abordaram foliões, distribuindo leques com conteúdos e dicas de trânsito para manter a mobilidade segura. Também foram reforçadas linhas de ônibus para atender os usuários do transporte coletivo.

Além das equipes em campo, agentes de mobilidade também estiveram atuando através do videomonitoramento das câmeras do Centro Operacional de Trânsito e Transporte (COTT) e Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) do Governo do Estado. Somando os dois setores, pelo menos 230 pontos da cidade foram observados em um trabalho conjunto das forças de segurança.