Leo Bezerra projeta nova sede da Guarda como uma das mais modernas do Nordeste e entrega para agosto

O prefeito Leo Bezerra inspecionou, nesta segunda-feira (13), o andamento das obras de restauração do antigo prédio da Prefeitura de João Pessoa, na Avenida Cardoso Vieira, no Centro Histórico, que está sendo estruturado para ser a nova sede da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb). O gestor da Capital projetou a entrega do equipamento para agosto, com uma das mais modernas bases da Guarda Civil Metropolitana, equipada com Centro de Monitoramento, stand de tiros, central de capacitação, integrado a setores administrativos.

A base também terá a função de fortalecer a segurança na região central da cidade, onde a Prefeitura também avança com obras de recuperação de prédios históricos e espaços urbanos. A gestão já entregou o Conventinho, a requalificação da Avenida Duque de Caxias e está com obras em andamento para a construção dos residenciais da antiga Proserv e Edifício das Nações, além da recuperação do Paço Municipal.

“É com alegria que testemunhamos, neste prédio que outrora abrigou a Prefeitura, o nascimento da mais moderna instalação da Guarda Municipal da região Nordeste. Um investimento superior a R$ 10 milhões impulsionará o desenvolvimento desta área, fortalecendo a segurança, valorizando os servidores e aprimorando a qualidade de vida da população”, destacou o prefeito Leo Bezerra, durante inspeção a obra, onde viu o avanço dos trabalhos na parte de acabamento.

Avanço das obras – De acordo com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), o cronograma da obra avançou para cerca de 33%, no entanto, ele entra agora numa fase mais acelerada, com a finalização das alvenarias internas, instalação de estruturas metálicas da cobertura, montagem de trama de madeira, aplicação de revestimento cerâmico em áreas molhadas, além da execução das instalações hidráulicas, calhas e sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA).

“Após a conclusão da estrutura básica e a restauração da cobertura, iniciaremos a etapa de acabamento. Acredito que será uma das mais modernas do Nordeste do Brasil, considerando a estrutura que estará em funcionamento. Além da área operacional da Guarda Municipal, abrigará também toda a área administrativa. Esperamos que, em breve, possivelmente no aniversário da cidade, o prefeito Leo Bezerra entregue este novo equipamento de segurança. É relevante destacar que a instalação ocorrerá no Centro Histórico, uma área de nossa cidade que necessita de maior segurança”, destacou o secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão.

Setores integrados e mais segurança no Centro – No edifício, serão concentrados todos os serviços da Guarda Municipal e da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania, incluindo o setor de armamento e tiro, a diretoria de operações e o comando. Uma central de aulas e capacitação, além de setores administrativos, melhorando o funcionamento de toda a estrutura. O comandante da Guarda Civil Metropolitana, Vitor Freire Cavalcante, celebrou mais essa inovação para a corporação e destacou o impacto positivo para a cidade, principalmente na região central.

“Já estamos obtendo resultados positivos com o projeto Smart City, implementado na Orla e em outras áreas da cidade, incluindo o Centro Histórico. Além disso, com o projeto de revitalização do Centro Histórico, pretendemos estabelecer a base da Guarda Municipal no local onde antes funcionava a sede da Prefeitura, para que nosso ponto central de atuação seja no Centro Histórico. O objetivo é garantir que os visitantes dos pontos turísticos se sintam seguros e tenham a certeza da presença da Guarda Municipal na área”, destacou.

Fortalecimento da Guarda desde 2021 – Nos últimos anos, a Prefeitura tem investido na valorização da Guarda Civil Metropolitana, com melhorias estruturais, aquisição de equipamentos, ampliação da frota e convocação de novos agentes. O número de viaturas saltou de apenas cinco para mais de 60 em circulação, além da entrega de novos fardamentos, armamentos e investimentos em tecnologia e capacitação dos servidores. Também foram concedidos reajustes salariais, reforçando a política de valorização da categoria.

Outro destaque é a ampliação do videomonitoramento patrimonial dos órgãos do Município, que passou a contar com tecnologia mais moderna e integrada, fortalecendo a segurança dos equipamentos públicos e auxiliando no trabalho preventivo da Guarda. A implantação do programa Smart City também representa um marco importante, com o uso de soluções tecnológicas que contribuem para o monitoramento urbano, a tomada de decisões estratégicas e o aumento da eficiência na segurança pública.