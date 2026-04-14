Apoio do PT a Lucas Ribeiro inclui secretaria hoje ligada a Pollyanna Werton, confirma Cida Ramos

Cida Ramos, em entrevista à Rádio CBN. João Paulo Medeiros

A presidente estadual do PT, Cida Ramos, confirmou nesta segunda-feira (13), em entrevista à CBN Paraíba, que a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado entrou na mesa de negociação como contrapartida para o apoio do partido ao projeto de reeleição de Lucas.

O PT se reuniu no último sábado (11) e oficializou a aliança com o pré-candidato à reeleição do gestor.



Segundo Cida, o pedido está alinhado à área em que o PT tem atuação histórica. “Quando a gente discute presença no processo eleitoral, como qualquer partido, discute espaço. E a secretaria que o partido tem expertise política é na área social”, afirmou.

Ela acrescentou que o partido apresentou nome da assistente social Nedinha Nunes ao governador, e que as tratativas estão em fase final.

Embate com Pollyanna Werton

A movimentação atinge diretamente o espaço político construído por Pollyanna. Com o objetivo de concorrer nas eleições deste ano, a ex-secretária deixou o PSB do ex-governador João Azevêdo e migrou para o PP, partido de Lucas Ribeiro. O movimento fou interpretado como tentativa de manter influência sobre a pasta.

No lugar dela, foi indicado o marido, o policial rodoviário federal Pedro Ivo, que ainda não assumiu oficialmente a função.

A escolha foi alvo de críticas de Cida Ramos, que rejeitou a ideia de continuidade automática no comando da secretaria.

“Secretaria não é capitania hereditária. O governador perguntou onde poderíamos contribuir e nós dissemos. Temos nomes”, finalizou.