Perguntas e respostas para as 8 principais dúvidas sobre a redação do Enem

Freepik.

O Enem 2024 será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro. No primeiro dia de provas, o exame cobra que o estudante escreva uma redação. Como esse elemento causa muita expectativa nos candidatos, o Jornal da Paraíba preparou uma lista com 8 perguntas e respostas para quem tem dúvidas sobre a redação do Enem.

✏️ TREINE DE GRAÇA: envie a sua redação e receba a correção gratuita

Antes de conferir as propostas de redação de todas as edições do Enem, entre na plataforma de correções gratuitas de redação do Lá vem o Enem. No sistema, basta conferir os materiais de apoio, baixar a folha para escrever o texto, fazer a produção, tirar uma foto do que foi escrito e enviar de volta para o site. Em seguida, é só receber o relatório completo com a correção detalhada de uma equipe de professores nota mil.

Onde fica a folha de redação do Enem?

A proposta de redação do Enem com o tema e todas as orientações de como o texto deve ser escrito costumam ficar bem no meio do caderno de questões, entre as provas de linguagens e ciências humanas.

No dia da prova de redação, o candidato também recebe uma folha somente para transcrever a versão oficial do texto que vai ser corrigido.

Como é a folha de redação do Enem?

A folha de redação do Enem tem a área onde o texto deve ser escrito, com 30 linhas, e outra para os dados pessoais dos candidatos.

O texto deve ser escrito com caneta preta e de material transparente. O candidato deve escrever de forma legível e evitar rasuras.

Qual o tamanho da folha de redação do Enem?

A folha de redação do Enem mede 26 centímetros de altura e 26 de largura. Cada linha tem 17 centímetros de comprimento.

Para ter noção do espaço e desenvolver bem o texto na folha disponível, o ideal é que o estudante treine com a produção de uma redação pelo menos uma vez por semana.

📝 Folha de redação do Enem em PDF: imprima e treine para a prova

O Jornal da Paraíba disponibiliza uma folha de redação em PDF para imprimir. Também é possível encontrar uma versão da plataforma de correção gratuita de redações do Lá vem o Enem, que está recebendo textos sobre “o impacto das queimadas no equilíbrio ecológico” e “a relação entre a desigualdade social e o acesso desigual aos serviços de saúde“.

A redação do Enem precisa de título?

Escrever um título para a produção textual do Enem é algo opcional, conforme a própria cartilha da prova de redação.

Porém, mesmo sendo considerado uma linha escrita, o título não é analisado nas competências avaliadas. Portanto, esse elemento pode apenas tomar o espaço de questões mais importantes no texto.

Por outro lado, o título pode fazer com que o participante tire nota zero na redação, caso apresente alguma característica que seja motivo de anulação, como desenhos ou sinais gráficos que não tenham uma função.

Quais são a 5 competências cobradas na redação do Enem ?

Competência 1: demonstrar domínio da escrita formal da língua portuguesa.

Competência 2: compreender a proposta da redação e aplicar conceitos de diversas áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa.

Competência 3: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.

Competência 4: demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, ou seja, produzir um texto coeso e coerente.

Competência 5: elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

Como tirar nota zero na redação do Enem?

O participante pode tirar nota zero na redação do Enem se o texto tiver pelo menos uma das seguintes das características:

Fugir totalmente do tema proposto pelo exame;

Não seguir a estrutura do texto dissertativo-argumentativo;

Ter apenas até sete linhas escritas à mão ou 10 linhas escritas no sistema braille

Copiar texto(s) de apoio da prova de redação ou do caderno de questões sem que haja pelo menos 8 linhas de produção própria do candidato;

Ter desenhos e outras formas propositais de anulação em qualquer parte da folha de redação;

Ter números ou sinais gráficos sem função evidente em qualquer parte do texto ou da folha de redação;

Ter alguma parte desconectada do tema proposto;

Ter termos ofensivos, ainda que façam parte do projeto do texto;

Ter assinatura, nome, iniciais, apelido, codinome ou rubrica fora do local que é destinado para a assinatura do participante;

Se o texto for todo ou quase todo escrito em língua estrangeira;

Ficar com a folha de redação em branco;

Ter texto ilegível, que impossibilite sua leitura por dois avaliadores.

O que acontece se o candidato não fizer a redação do Enem?

O candidato não fizer a redação do Enem receberá nota zero nessa prova.

Como é corrigida a redação do Enem?

Os textos escritos pelos candidatos serão corrigidos por, pelo menos, dois professores com formação em Letras ou Linguística, de forma independente, sem que um conheça a nota atribuída pelo outro.

Cada professor dará uma nota entre 0 e 200 pontos para cada uma das cinco competências. A soma desses pontos será a nota total de cada avaliador, que pode chegar a mil pontos.

A nota final do estudante será a média das notas totais dadas pelos dois avaliadores.

Quer ter acesso a mais conteúdos que podem te ajudar a se dar bem no Enem e conseguir a tão sonhada vaga na universidade? Fica de olho no Lá vem o Enem, que tem material gratuito, em várias plataformas, focado em facilitar a vida de quem tá se preparando para o exame.