Lá Vem o Enem 2024 estreia nesta terça; confira programação

Beatriz Freire, Yanka Oliveira e Iara Alves, as repórteres do Lá Vem o Enem 2024. Felipe Lima/Arte

O Lá Vem o Enem 2024 começa nesta terça-feira (20) com a proposta de oferecer reforço e auxílio para os estudantes que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio.

O projeto integra todos os veículos da Rede Paraíba e oferece oportunidades de capacitação diferentes em cada um deles. Confira abaixo como se dar bem no Enem por meio da nossa programação.

Bom dia Paraíba

O Bom Dia Paraíba exibe o quadro todas as terças-feiras. No telejornal, a repórter Yanka Oliveira vai visitar escolas, conversar com professores e abordar os mais variados assuntos das áreas de Ciências da Natureza; Ciências Humanas; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas tecnologias; e Redação.

Game show

Em novembro, o público ainda poderá se divertir com um programa especial no formato game show, além de flashes ao vivo direto dos locais de provas.

TVs Cabo Branco e Paraíba o dia inteiro

Durante os próximos seis meses, os telespectadores também vão acompanhar, nas TVs Cabo Branco e Paraíba, campanhas informativas e quizes nos intervalos da programação.

Videocast

A partir de 22 de agosto, vai ao ar, quinzenalmente às quintas-feiras, um videocast apresentado pela repórter Beatriz Freire. Além de entrevistas, o programa vai ter um “Minuto Redação” para ajudar com a prova de produção textual. O videocast vai ficar disponível no canal do Youtube do Jornal da Paraíba.

G1, Jornal da Paraíba e site Lá Vem o Enem

No digital, os usuários do Lá Vem o Enem têm à disposição as editorias especiais no g1 Paraíba e no Jornal da Paraíba. Além disso, continua com o super reforço do site Lá Vem o Enem.

No g1, o candidato vai poder treinar os conhecimentos com questões de diferentes assuntos todas as sextas-feiras.

Já no Jornal da Paraíba, todas as quartas-feiras vão ser publicadas videoaulas com os assuntos que mais caem nas provas. A novidade desse ano para o portal é um curso gratuito de redação.

E o site Lá Vem o Enem tem conteúdo especialmente voltado para os estudantes, onde estão todos os detalhes e macetes da prova. Nele, também está a plataforma gratuita de correção de redações, que começa a funcionar a partir de setembro.

Redes sociais

Por último, nas redes sociais, os interessados podem acompanhar o superprojeto no perfil @lavemoenem no Instagram e Tiktok, e no canal no Telegram.

Rádio CBN e Cabo Branco FM

Já no rádio, o projeto contará com pílulas informativas, que serão veiculadas nos intervalos da CBN João Pessoa, CBN Campina Grande e Cabo Branco FM. Ideal não só para os estudantes que irão fazer o Enem, mas também para quem deseja relembrar os assuntos do tempo de escola, o Lá Vem o Enem no rádio será destinado a dicas rápidas sobre as provas, além de orientações sobre carreira e estudos.

Quer ter acesso gratuito a conteúdos exclusivos de estudos para o Enem? Acompanhe o Lá Vem o Enem em diversas plataformas e se dê bem nas provas!