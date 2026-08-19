Aposta de São Gonçalo (RJ) leva prêmio de R$ 141 milhões da Mega
Por MRNews
Uma aposta de São Gonçalo (RJ) acertou as seis dezenas do concurso 2.969 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (5). O vencedor irá receber o prêmio de R$ 141.844.705,71.
Os números sorteados foram: 01 – 02 – 05 – 14 – 18 – 32
172 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 26.187,86 cada.
STJ condena conselheiro do TCE-RJ a 13 anos de prisão
Em fórum, Brasil e Rússia defendem energia nuclear para fins pacíficos
10.322 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 719,30 cada.
>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
O próximo concurso irá distribuir um prêmio de R$ 40 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio será realizado no sábado (7).