quarta-feira, agosto 19, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Aposta de São Gonçalo (RJ) leva prêmio de R$ 141 milhões da Mega

admin1

Por MRNews

Uma aposta de São Gonçalo (RJ) acertou as seis dezenas do concurso 2.969 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (5). O vencedor irá receber o prêmio de R$ 141.844.705,71.

Os números sorteados foram: 01 – 02 – 05 – 14 – 18 – 32

172 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 26.187,86 cada.

STJ condena conselheiro do TCE-RJ a 13 anos de prisão

Em fórum, Brasil e Rússia defendem energia nuclear para fins pacíficos

10.322 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 719,30 cada. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O próximo concurso irá distribuir um prêmio de R$ 40 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio será realizado no sábado (7). 

Você pode gostar também

Chico César fala sobre experiência de dublar bode em animação brasileira

admin1

Prazos para resultado do concurso do IPM de João Pessoa entram na reta final

admin1

Mércia visita Mavi na cadeia depois do video vazar e comemora

admin1