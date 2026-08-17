Prefeitura realiza campanha de prevenção ao trabalho infantil durante o período de Carnaval

A Prefeitura de João Pessoa realiza, na próxima segunda-feira (9), mais uma edição da campanha de prevenção e sensibilização ao trabalho infantil neste período de Carnaval. A ação é coordenada pelo setor de Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil (Aepeti), da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc).

A campanha integra uma série de ações realizadas nacionalmente pela Rede de Proteção às crianças e adolescentes, e em João Pessoa, vai levar aos foliões a mensagem ‘Seja um goleiro: Defenda as crianças do seu adversário, o trabalho infantil!’, reforçando que a exploração sexual de crianças e adolescentes é considerada uma das piores formas de trabalho infantil.

A ação acontece anualmente na Avenida Epitácio Pessoa, próximo a concentração do bloco Muriçoquinhas, na Via Folia, próximo à ladeira que dá acesso ao Clube Cabo Branco. Propondo um momento de escuta e alerta para os responsáveis pelos minifoliões.

Durante o percurso, as equipes da rede socioassistencial estarão ditribuindo materiais educativos sobre a campanha, além do trabalho do Serviço Especializado em Abordagem Social (Ruartes), que faz abordagens em situações de trabalho infantil urbano ou exploração sexual.

Programação – O início das abordagens está previsto para as 15h, com entrega de materiais educativos, além dos materiais entregues pelos parceiros da ação, picolé, pipoca e suco. As equipes devem percorrer todo o percurso da concentração do bloco, até as 18h, horário previsto para a descida dos foliões.

Combate ao trabalho infantil – O trabalho infantil é caracterizado por qualquer atividade econômica ou de sobrevivência, com ou sem remuneração, realizada por crianças ou adolescentes em idade inferior a 16 anos.

Para proteção das crianças e dos adolescentes em situação de rua ou vulnerabilidade social, a Prefeitura dispõe do Serviço Especializado em Abordagem Social (Ruartes), que pode ser acionado pelo número de WhatsApp (83) 98124-6451 além do canal de denúncias, Disque 100 (nacional) e o número 3213-6130 (municipal), voltado para qualquer tipo de violação dos direitos.

Parceiros – A ação vai contar com o apoio dos serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade e a rede socioassistencial composta pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e o Serviço Especializado em Abordagem Social (Ruartes). Além da participação do Ministério Público do Trabalho (MPT) e a iniciativa privada – empresas Indaiá, Iane, Kelly Magazine, Glaçaí e Alves Miudezas.