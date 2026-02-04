Hospital de Trauma de Campina realiza mais de 520 atendimentos no fim de semana — Governo da Paraíba

O Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, unidade pertencente à rede de saúde do Governo da Paraíba, em Campina Grande, atendeu 527 pessoas durante o fim de semana. O balanço tem como base as entradas realizadas a partir da zero hora do sábado (31) até as 23h59 deste domingo (01.02). Neste período, a unidade realizou 51 procedimentos cirúrgicos.

O plantão de maior movimento foi o de sábado (31), quando 266 pessoas foram atendidas, seguido do plantão do domingo (1), quando deram entrada 261 pessoas. Desse total, 303 dos atendimentos foram realizados em homens e 224 em mulheres.

De acordo com o levantamento da unidade de saúde, do total de atendimentos, 57 foram vítimas de acidentes de moto. Outros casos de emergência registrados foram agressão física (13), acidente de bicicleta (cinco), acidente de automóvel (oito), atropelamento (dois), vítimas de ferimentos por arma branca (dois), vítimas de projéteis de arma de fogo (dois), queda (135), queimaduras (quatro) e AVC (sete). Os demais atendimentos médicos foram na clínica médica e na pediatria.