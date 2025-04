ASSISTIR Flamengo x Vasco AO VIVO COPA DO BRASIL SUB-17 2025, HOJE (22/04); COM IMAGENS

O jogo entre Flamengo x Vasco pelo COPA DO BRASIL SUB-17 acontece hoje, HOJE (22) às 15 hs,. O mandante do jogo, o primeiro time do confronto, tentará a vitória em seus domínios e a competição, disputada EM JOGOS MATA-MATA, entretanto, os primeiros jogos são em jogo único, definidos em uma única partida. COPA DO BRASIL SUB-17

A Copa do Brasil Sub-17 é uma competição anual organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), destinada a equipes de futebol sub-17 de todo o país. A edição de 2025 já está em andamento, com jogos emocionantes acontecendo em diversas fases do torneio.

Flamengo x Vasco: Semifinal da Copa do Brasil Sub-17 – Uma Disputa Pela Vaga na Final

O Flamengo entra em campo nesta terça-feira (22), em dose dupla, com seus garotos da base e a equipe principal. Às 16h, o time Sub-17 do Flamengo enfrenta o Vasco nas semifinais da Copa do Brasil Sub-17, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, com transmissão ao vivo pelo Sportv.

A equipe de Daniel Franklin chega para o duelo em grande fase, com 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca, acumulando seis vitórias. Além disso, na Copa do Brasil, o Flamengo vem de uma campanha sólida, com três vitórias e dois empates. O time se classificou para as semifinais após um confronto dramático contra o Internacional-RS. Após dois empates (2 a 2 em Porto Alegre e 1 a 1 no Rio de Janeiro), a classificação foi decidida nos pênaltis, com o goleiro Werneck sendo o grande herói da classificação, defendendo três pênaltis.

Do outro lado, o Vasco teve um caminho mais tranquilo para chegar à semifinal, enfrentando o Mazagão, do Amapá, e vencendo com facilidade nos dois jogos. No primeiro, a vitória foi de 3 a 1 fora de casa, e no segundo jogo, uma goleada de 5 a 0 no Estádio Nivaldão, em Nova Iguaçu.

O confronto Flamengo x Vasco promete ser uma grande disputa, marcada por rivalidade e muita emoção, com os dois clubes buscando uma vaga na final da Copa do Brasil Sub-17.

Detalhes da Partida:

Data : 22/04/2025

: 22/04/2025 Horário : 16h

: 16h Local: Estádio Luso-Brasileiro – Ilha do Governador

Não perca a oportunidade de acompanhar este clássico da base e apoiar a geração de futuros craques. O Flamengo, com sua base sólida e promissores talentos, busca mais uma conquista, enquanto o Vasco tenta surpreender e garantir seu lugar na decisão.

