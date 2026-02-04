quarta-feira, fevereiro 4, 2026
SEMEC debate retomada de aulas presenciais para ano letivo 2021

admin1

A titular e a coordenadora geral da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), respectivamente, Juliana Andréa e Enilma Medeiros, estiveram reunidas, na manhã desta quarta-feira (17), com a equipe gestora da Escola Municipal Raul de Medeiros Dantas.


O encontro com a diretora Daguia Araújo, com a vice-diretora Perla Meire, com a coordenadora Aparecida Costa, com o coordenador Carlos José dos Santos, com a supervisora Jarlene Cardoso e com a supervisora Margareth Costa teve o intuito de discutir estratégias de elaboração, implementação, acompanhamento e monitoramento das ações do plano de retomada das aulas presenciais do ano letivo de 2021.


De acordo com a titular da SEMEC, Juliana Andréa, As aulas serão iniciadas no próximo dia 05 de abril pelas turmas do quinto e nono anos. “O retorno das demais turmas será gradual. Precisamos vivenciar o retorno com os alunos do quinto e nono anos)l. Vamos retornando mês a mês conforme o comportamento epidemiológico”, destacou.

