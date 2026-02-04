quarta-feira, fevereiro 4, 2026
Bernardo Franco deixa o Botafogo-PB após 5 jogos; veja o aproveitamento

O técnico Bernardo Franco não faz mais parte do Botafogo-PB. O comandante foi demitido após a goleada sofrida para o Campinense na tarde desse sábado (31), no Amigão, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Paraibano 2026. Além dele, o executivo de futebol Rodrigo Pastana também foi dispensado.

Com apenas cinco jogos disputados, o aproveitamento do treinador com o time foi apenas razoável.

Bernardo Franco deixa o comando do Botafogo-PB. (Foto: João Neto/Botafogo-PB)

Foram cinco jogos oficiais no comando do Botafogo-PB, com duas vitórias, dois empates e uma derrota, justamente a goleada para o Campinense. Todas as partidas foram válidas pelo Campeonato Paraibano.

Apesar da pouca quantidade de jogos, o Belo ainda não havia engrenado na temporada. Nem mesmo a goleada sobre o Pombal deixou a torcida confiante para a sequência da temporada.

Diante disso, após uma reunião da cúpula da SAF botafoguense, com a presença do investidor Fillipe Félix, ficou decidido que o treinador deixaria o time.

Nenê no clássico contra o Campinense, pela 5ª rodada do Paraibano 2026. (Foto: João Neto/Botafogo-PB)

Agora o Belo vai buscar um novo técnico e também de um comandante para o departamento de futebol.

Lembrando que, ao fim da temporada passada, o próprio Fillipe Félix havia prometido um comandante mais experiente, com histórico de acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Confira os números de Bernardo Franco à frente do Botafogo-PB

  • 5 jogos
  • 2 vitórias
  • 2 empates
  • 1 derrota
  • 53% de aproveitamento

