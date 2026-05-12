Prefeitura de João Pessoa disponibiliza postos fixos e móveis para vacinação de moradores e turistas

A Prefeitura de João Pessoa disponibiliza uma ampla rede de imunização, com pontos fixos e móveis, para vacinação da população e dos turistas que visitam a Capital neste período de pré-Carnaval. São postos que funcionam de segunda a sábado, com um deles, na Orla, atendendo o público até as 21h.

A Rede Municipal de Saúde está abastecida com todos os imunizantes indicados pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) e também doses de campanhas, como HPV. “Estamos prontos com nossas equipes de enfermagem, além do apoio da Central de Imunobiológicos, ofertando vacinas em todos os pontos fixos e móveis, inclusive na Orla do Cabo Branco, o que garante uma população e turistas protegidos contra doenças”, destacou Fernando Virgolino, coordenador da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto e o cartão de vacinação. Para as crianças, a caderneta de vacinação e, no caso de gestantes, o Cartão da Gestante (ou Caderneta da Gestante), que é o documento onde estão registrados e acompanhados todos os dados da gestação. Esses itens garantem a identificação correta e a atualização adequada do histórico vacinal.

Saiba onde se vacinar nos pontos fixos e móveis.

Quiosque na Orla – Avenida Cabo Branco (próximo à entrada da Cidade do Forró)

Horário: segunda a sexta-feira, das 17h às 21h.

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Horário: das 7h às 11h e das 12h às 16h

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanhas:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

Influenza: todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Policlínicas Municipais (Cristo, Mangabeira, Mandacaru, Jaguaribe e Praias).

Horário: das 8h às 16h

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

Influenza: todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Centro Municipal de Imunização – Torre

Horário: das 8h às 16h

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

Influenza: todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Home Center Ferreira Costa – BR 230 – Aeroclube

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta) e das 8h às 16h (sábados)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanhas:

Influenza: todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Shopping Sul – Bancários

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta) e das 10h às 16h (sábados)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Influenza: todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Shopping Tambiá

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta) e das 9h às 16h (sábados)

Todos os imunizantes do calendário de rotina e de campanha:

Influenza: todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusiva para gestantes.

Vacinação de urgência – Centro Municipal de Imunização (CMI), Torre. Horário: finais de semana das 8h às 12h;

Vacinas: antirrábica humana e dT (difteria e tétano)

Público: pessoas que sofreram acidentes com objetos perfurocortantes ou mordidas por cães, gatos ou outros animais em situações de risco para raiva.