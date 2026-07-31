Prefeitura capacita profissionais para diagnósticos de ECG mais rápidos nas unidades de saúde

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), deu continuidade, nesta quarta-feira (22), ao ciclo de capacitação em Eletrocardiograma (ECG) voltada para enfermeiros e técnicos de enfermagem da Atenção Primária à Saúde (APS) nessa primeira etapa. O treinamento acontece no auditório da Policlínica de Jaguaribe e faz parte de um cronograma de educação permanente iniciado no último dia 15 de abril.

“O maior ganho dessa iniciativa é, sem dúvida, a segurança técnica que devolvemos ao profissional e ao paciente. Não estamos apenas ensinando a operar um equipamento, mas capacitando nossas equipes para entenderem o que aquele exame comunica em tempo real. Ao fortalecer esse conhecimento na ponta, aumentamos a resolutividade das nossas unidades e evitamos encaminhamentos desnecessários, tornando o fluxo da nossa rede muito mais inteligente e eficiente”, afirmou a diretora de Atenção Básica, Rosselle Leite.

A capacitação ainda terá novas etapas nos dias 29 de abril e com o encerramento deste ciclo em 5 maio, a expectativa da SMS é que todas as regiões do Município estejam cobertas por profissionais aptos a oferecer um atendimento de excelência fundamentado nas melhores práticas de saúde pública.

“A qualificação foi organizada em etapas bem definidas para garantir que o profissional saia daqui seguro. Primeiro, nós apresentamos o novo protocolo municipal de realização de ECG, que estabelece como os profissionais da APS devem atuar. Em seguida, passamos para a parte teórica com o professor, que aborda desde o reconhecimento de pacientes com sinais de infarto e a importância do exame para os pacientes crônicos até a interpretação básica dos ritmos cardíacos. Após essa base teórica, encerramos com a parte prática: realizamos o ECG em tempo real, com um voluntário, para que todos vejam o passo a passo da execução”, destaca a coordenadora de Enfermagem da APS, Dayanne Guedes.

A estratégia de capacitação foi estruturada para abranger os cinco Distritos Sanitários da Capital de forma simultânea, garantindo que o conhecimento técnico chegue a toda a rede sem comprometer o funcionamento das unidades de saúde. Para viabilizar essa logística, cada Distrito organizou escalas de revezamento, permitindo que os profissionais participem do treinamento enquanto as equipes locais permanecem completas para o atendimento ao público.

Neste primeiro ciclo, o foco está concentrado exclusivamente na categoria de enfermagem, mobilizando mais de 440 profissionais, divididos entre enfermeiros e técnicos de enfermagem. O cronograma foi desenhado para ser executado em cinco turmas, priorizando o fechamento completo deste grupo antes de iniciar a qualificação para os médicos.

“Quando finalizarmos a capacitação de toda a enfermagem, iniciaremos as turmas com os médicos, justamente para manter o equilíbrio do atendimento à população”, explica Dayanne Guedes.

A enfermeira Patrícia Domingos, participante da capacitação, ressalta que a agilidade no diagnóstico é o fator decisivo para salvar vidas na Atenção Primária. Para ela, o domínio do ECG permite uma condução clínica muito mais resolutiva, especialmente em casos de mal súbito. “Tempo é ouro nesse caso. Se o paciente precisar de intervenção imediata para reverter o infarto ou receber algum medicamento específico, ter o eletro em mãos facilita muito o trabalho da equipe de urgência e emergência quando ela chega para dar o suporte. Isso agiliza a tomada de decisão e aumenta as chances de salvar o músculo cardíaco, que exige uma intervenção muito precoce”, explicou Patrícia Domingos.