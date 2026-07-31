para quais cargos votaremos nas Eleições 2026?

Projeto “Juventude nas Urnas”, uma parceria da rádio CBN Paraíba com o TRE-PB.. Reprodução

2026 é um ano eleitoral intenso para quem vai votar pela primeira vez: são seis cargos na urna para o jovem eleitor saber os números e depositar, de forma inédita, a esperança nos postulantes escolhidos. São dois deputados (um federal e um estadual), dois senadores, um governador e um presidente da república. Será que os novos eleitores têm dúvida sobre o que todos esses políticos pretendem realizar, caso sejam eleitos?

O projeto “Juventude nas Urnas”, uma parceria da rádio CBN Paraíba com o TRE-PB, foi em busca desse novo eleitor para ajudar nesse processo de muita expectativa, também permeado por questionamentos e a curiosidade natural de um mundo novo a ser descoberto: o de eleitor. No primeiro episódio, o papo foi ao vivo direto da Escola Estadual Profª Argentina Pereira Gomes, no centro de João Pessoa. Confira uma versão inédita do que aconteceu nesse encontro:

Seis votos em 2026

A eleição de 2026 será marcada pela possibilidade maior de renovação nos quadros da política nacional e local. No Senado Federal, por exemplo, 54 das 81 vagas estarão nas urnas e com possibilidade de substituição do atual mandatário. Além disso, são 12 deputados federais paraibanos a serem eleitos e 36 deputados estaduais da Assembleia Legislativa da Paraíba. Concluindo a chapa, os últimos dois votos depositados pelo cidadão são dos chefes dos executivos: o governador do estado e o presidente da república.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, cabe ao presidente da república definir as diretrizes de política econômica, relações exteriores, segurança, saúde e educação de um país. De forma similar e à nível estadual, o governador define as diretrizes de políticas estaduais como saúde, segurança pública e educação. Ambos são chefes do executivo e recebem, ao serem eleitos, mandatos de 4 anos.

Neste ano, cada estado irá eleger dois senadores da república. São eles, os senadores, que representam os estados no Congresso Nacional e aprovam leis de longo prazo. Eles também têm competências exclusivas, como processar e julgar o presidente da República e aprovar autoridades indicadas pelo Executivo, como ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República. Ao serem eleitos, os senadores recebem um mandato de 8 anos.

Já os deputados são a representação da população nas casas legislativas. No Congresso Federal, em Brasília, os deputados federais legislam em âmbito nacional, propõem e revisam leis, fiscalizam o governo federal e aprovam o orçamento do país. Nas unidades federativas, os deputados estaduais legislam sobre matérias estaduais e fiscalizando o Executivo local. São eles que votam as leis estaduais, como o orçamento anual e vetos do governador. Assim como presidentes e governadores, os deputados cumprem mandatos de 4 anos.

Regras para disputar as eleições

Apenas partidos políticos com registro definitivo no Tribunal Superior Eleitoral podem lançar candidaturas e só pessoas filiadas em algum partido político pode ser candidato. Mas, existem algumas regras que devem ser respeitadas, como a questão de idade. Para concorrer à presidência da república, vice-presidência ou ao Senado Federal é necessário ter, no mínimo, 35 anos. Isso visa encontrar um perfil mais maduro para quem ocupar esses cargos.

Para quem deseja disputar o comando do governo estadual, na cabeça de chapa ou na vice, deve ter pelo menos 30 anos. Para deputados federais e estaduais, a idade mínima é menor. Para disputar uma vaga na Câmara Federal ou Assembleia Legislativa, é necessário apenas 21 anos de idade.

Juventude nas Urnas

O projeto “Juventude nas Urnas” é uma parceria entre a rádio CBN Paraíba e o TRE-PB. Com condução do repórter Guilherme Bezerra e produção de Gabrielly Kawany, com trabalhos técnicos de Alessandro Leite, tem como objetivo aproximar o público jovem do processo eleitoral brasileiro e incentivar o registro como eleitor, a partir dos 16 anos, tendo em vista o prazo que se encerra no dia 06 de maio.

Com uma proposta de convergência, o projeto consiste em entradas ao vivo no CBN Cotidiano, a partir das 15h, além de versões para o Youtube da rádio CBN e para o Jornal da Paraíba. O próximo episódio, no dia 29 de abril, será em Cabedelo, direto da ECI Imaculada Conceição.