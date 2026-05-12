terça-feira, maio 12, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Rio entra no nível de Calor 2; temperatura máxima pode ultrapassar 36º

admin1

Por MRNews

A cidade do Rio de Janeiro atingiu o segundo nível do Protocolo de Calor (CALOR 2) às 10h20 deste domingo (1º). O Calor 2 é o segundo de cinco níveis de calor, e caracteriza-se pela previsão ou registro de Índices de Calor (IC) – temperatura e umidade – acima de 36°C por um ou dois dias consecutivos e por quatro horas ou mais.

Segundo o Sistema Alerta Rio, as condições atmosféricas na cidade do Rio serão influenciadas pelo calor e umidade em vários níveis da atmosfera.

Assim, a previsão é de temperatura máxima de 36°C, e índice de calor mediano entre 36ºC e 40ºC por 10 horas. 

Saiba como melhorar a qualidade do sono

Rio: escolas de samba do Grupo Especial têm 3º dia de ensaios técnicos

Para a tarde, o céu ficará nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva.

Já na segunda e terça-feira (2 e 3), o tempo permanecerá instável, com nebulosidade variada e previsão de pancadas de chuva nos períodos da tarde e noite. Os ventos estarão fracos a moderados.

Recomendações para o calor:

– Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

– Consuma alimentos leves, como frutas e saladas;

Bolsa Atleta: interessados têm até 6 de fevereiro para fazer inscrição

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 130 milhões

– Utilize roupas leves e frescas;

– Evite bebidas alcoólicas com elevado teor de açúcar. Pode provocar desidratação;

– Evite a exposição direta ao sol, em especial, das 10h às 16h;

– Informe-se sobre os níveis de calor na cidade do Rio de Janeiro por meio das redes sociais e sites do Centro de Operações e da Secretaria Municipal de Saúde;

– Não deixe de tomar medicamentos de rotina. O calor pode prejudicar mais quem tem hipertensão, diabetes ou insuficiência cardíaca;

– Cuidados com pets: evite passeios entre 10h e 16h e cheque a temperatura do solo. Não esqueça de disponibilizar água fresca para o seu pet. Hidratação é fundamental;

– Ofereça água com frequência a crianças e idosos, mesmo que não sintam sede.

 

Você pode gostar também

processos na Justiça Eleitoral elevam risco de impunidade, diz porta-voz da Transparência Internacional

admin1

“Almoço de toda a família está garantido”, diz moradora de residencial ao receber peixe da Prefeitura de João Pessoa

admin1

Uso do nome social no título de eleitor bate recorde para eleições 2024 na Paraíba

admin1