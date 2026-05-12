Prefeitura de João Pessoa abre inscrições para atividades gratuitas no CRJ do Valentina
O Centro de Referência da Juventude (CRJ) Adalberto da Silva Fernandes, localizado no bairro do Valentina de Figueiredo, inicia, a partir desta segunda-feira (2), o período de inscrições para as atividades do primeiro semestre de 2026. Os interessados podem se inscrever até o dia 14 de fevereiro, diretamente na sede da unidade. A iniciativa é da Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), e oferece uma programação diversificada de atividades socioculturais, esportivas e artísticas, todas de forma gratuita.
As aulas na unidade acontecem de segunda a sexta-feira, distribuídas nos três turnos, o que amplia o acesso da população aos serviços ofertados. Atualmente, o CRJ do Valentina registra uma média de 1,6 mil atendimentos mensais, consolidando-se como um espaço de inclusão, convivência e desenvolvimento social para jovens e moradores da comunidade.
Entre as atividades disponíveis estão jiu-jitsu, capoeira, teatro, música, zumba, forró, danças folclóricas e dança do ventre, atendendo participantes a partir dos 6 anos de idade, conforme a modalidade.
Além do CRJ do Valentina, a Prefeitura de João Pessoa mantém unidades nos bairros Alto do Mateus, Funcionários I, Mangabeira I e Rangel. Para participar das atividades, é necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência.
Números que reforçam a importância. Em 2025, os Centros de Referência da Juventude (CRJs) do Município contabilizaram mais de 70 mil atendimentos com ações que promovem inclusão social, qualificação e bem-estar.
Atividades ofertadas – CRJ Valentina | 2026.1
Jiu-jitsu
Dias: segunda a sexta-feira
Horário: 13h30 às 17h
Faixa etária: a partir de 6 anos
Capoeira
Dias: segunda, quarta e sexta-feira
Horário: 19h às 21h30
Faixa etária: a partir de 6 anos
Zumba
Dias: terça e quinta-feira
Horário: 16h às 17h30
Faixa etária: a partir de 16 anos
Forró
Dia: terça-feira
Horário: 19h às 22h
Faixa etária: a partir de 16 anos
Música
Dias: terça, quinta e sábado
Horário: 19h às 21h30
Faixa etária: a partir de 12 anos
Teatro
Dia: quinta-feira
Horário: 19h às 21h30
Faixa etária: a partir de 16 anos
Danças folclóricas
Dias: terça e quinta-feira
Horário: 19h às 21h30
Faixa etária: a partir de 16 anos
Dança do ventre
Dias: quarta e sexta-feira
Horário: 8h às 11h
Faixa etária: a partir de 16 anos
Documentos necessários para matrícula
Cópia do RG
Comprovante de residência
Para menores de idade: cópia do RG do responsável
Caso não possua RG: certidão de nascimento
Serviço
Inscrições: de 2 a 14 de fevereiro de 2026
Local: CRJ Adalberto da Silva Fernandes
Rua Padre Emiliano de Cristo, s/n – Valentina de Figueiredo
Contato (WhatsApp): (83) 9 8710-8398