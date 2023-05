Infraestrutura

Cícero Lucena entrega ruas pavimentadas e urbanizadas no João Paulo II

09/05/2023 | 18:12 | 110

O prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra entregaram, na tarde desta terça-feira (9), as obras de pavimentação e urbanização de mais duas ruas no João Paulo II. Com essa entrega, chega a 11 o número de vias finalizadas no bairro. No total, a gestão pretende pavimentar mais de mil ruas em toda a Capital.

“Nos sentimos muito felizes em poder realizar um governo que cuida das pessoas. Mais uma vez essa ação chega ao João Paulo II, trazendo uma obra de qualidade em um padrão que está sendo replicado por toda a cidade. São mais famílias vivendo com mais dignidade e isso nos dá a certeza de que estamos no caminho certo”, afirmou Cícero Lucena.

Desta vez foram contempladas as ruas José Teófanes da Silva e Raimundo Adeizo Rodrigues. Elas entram para o novo padrão de infraestrutura da Prefeitura de João Pessoa, com pavimentação em paralelepípedo, drenagem, padronização de calçadas e implantação de itens de acessibilidade como rampas e piso tátil. O investimento foi de R$ 300 mil.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Rubens Falcão, 45 ruas serão contempladas no João Paulo II. Destas, 11 já foram finalizadas, 08 estão com obras em andamento, 23 com obras prestes a iniciar e 03 em fase de orçamento. São cerca de R$ 9,2 milhões investidos na localidade.

O aposentado Delmiro Carvalho, de 58 anos, conta que chegou na rua há oito anos e já começou a batalhar pelo calçamento. “A rua era esburacada, tinha lama. A minha esposa reclamava, pois tinha problemas de saúde. Hoje, eu parabenizo o prefeito Cícero Lucena, que rapidamente atendeu nossa solicitação e hoje a comunidade está muito feliz”, comemorou.

Estiveram presentes no evento os deputados estaduais João Gonçalves e Michel Henrique, os vereadores Toinho Pé de Aço, Damásio Franca e Dr. Luís Flávio, o secretário executivo da Infraestrutura, Luciano Pereira, entre outros auxiliares da gestão municipal.