‘Fósseis’, filme gravado em Sousa, no Sertão, é lançado com exibição gratuita

Divulgação

O filme “Fósseis”, gravado e ambientado na cidade de Sousa, no Sertão, será lançado neste domingo (1º). A sessão gratuita ocorrerá às 20h, no Cineteatro Professora Dodora, na Fundação Municipal de Cultura de Sousa, no antigo prédio do Colégio Comercial.

O filme é dirigido por Maycon Carvalho, que falou sobre a importância de fortalecer a cena cultural do Sertão da Paraíba. “Fósseis é o meu quinto curta-metragem, e desde o primeiro trabalho até hoje, a ideia é fortalecer a cena cultural do sertão da Paraíba e garantir que os profissionais do audiovisual que nela atuam sejam vistos e respeitados. Para isso, precisamos escrever e fazer nossas próprias histórias, cercados de pessoas que acreditam e querem construir junto com a gente”.

A trama acompanha Luiza, estudante de Arquitetura, que decide passar o feriado da Semana Santa na cidade de Sousa, na casa da família de Lucas, amigo da universidade. Durante a estadia, ela passa a ter sonhos e visões com o espírito de uma criança que a conduz a um sobrado antigo e a um poço ornamentado com filtros dos sonhos feitos de ossos e dentes humanos, sugerindo que ali estão soterradas memórias de camponeses assassinados na luta pela terra.

Movida por perguntas e inquietações, Luiza se vê envolvida em um universo fantástico e assombroso, onde o sobrenatural funciona como chave para acessar um passado de violência fundiária, silenciamento e injustiça.

A narrativa utiliza os sonhos misteriosos, inspirados nas lendas de botijas do imaginário nordestino, para refletir sobre a monocultura do algodão e as assombrações patriarcais impressas na arquitetura herdada desse ciclo econômico.