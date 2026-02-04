João Lima segue preso há seis dias após denúncia da ex-esposa; veja os desdobramentos do caso

Cantor João Lima é preso após denúncia de violência doméstica contra ex-esposa. Foto: Reprodução/TV Cabo Branco

O cantor João Lima completa, neste domingo (1°), seis dias preso após ser denunciado por violência doméstica contra a ex-esposa, a médica e influenciadora Raphaella Brilhante. O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil da Paraíba depois da divulgação de vídeos que mostram agressões dentro da residência onde o casal morava, em João Pessoa.

A denúncia foi registrada no sábado (24), na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Desde então, a Justiça decretou a prisão preventiva do artista, concedeu medida protetiva à ex-esposa e manteve o cantor preso após a audiência de custódia.

Desde a denúncia, o caso teve novos desdobramentos. O Jornal da Paraíba reúne os principais fatos registrados ao longo da última semana.

João Lima permanece preso no Presídio do Róger

João Lima se apresentou à Polícia Civil na segunda-feira (26) e, no mesmo dia, passou por audiência de custódia.

A Justiça decidiu manter a prisão preventiva, decretada no domingo (25), com base nos elementos reunidos no inquérito, entre eles os vídeos das agressões.

LEIA TAMBÉM:

Segundo a decisão, a prisão deve ser mantida enquanto as investigações seguem em andamento. A defesa do cantor informou, em nota, que foi surpreendida com a medida e afirmou que o artista vinha cumprindo as determinações judiciais anteriores.

Na sexta-feira (30), a defesa de João Lima entrou com um pedido de habeas corpus. No pedido, que será analisado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), a defesa alega que há a ausência de fundamentação pra necessidade da prisão.

Desde então, João Lima está detido no Presídio Desembargador Flóscolo da Nóbrega, o Presídio do Róger, na capital paraibana. Ele permanece em uma ala destinada a presos que respondem por crimes relacionados à violência doméstica.

De acordo com a direção da unidade, o pavilhão abriga cerca de 60 internos, investigados ou condenados por crimes como agressão, tentativa de feminicídio e descumprimento de medidas protetivas.

Medida protetiva em favor da vítima segue em vigor

Além da prisão preventiva, a Justiça manteve a medida protetiva concedida à Raphaella Brilhante. A decisão proíbe qualquer tipo de contato do cantor com a ex-esposa e com familiares dela, além de impedir aproximação e acesso à residência onde o casal morava.

A determinação judicial estabelece ainda uma distância mínima de 300 metros entre João Lima e a vítima.

Raphaella registrou o boletim de ocorrência na Deam de João Pessoa. O depoimento foi colhido pela delegada Marcela Gonçalves, na Central de Polícia Civil da capital.

Pai do cantor publica pedido de desculpas, e defesa da vítima reage

Na terça-feira (28), o pai do cantor, Cicinho Lima, divulgou uma carta aberta nas redes sociais com um pedido público de desculpas à ex-nora. O texto foi publicado enquanto João Lima já estava preso preventivamente.

Cicinho afirmou ter esperado o momento de “cumprir o papel de pai” ao entregar o filho às autoridades e declarou repúdio aos atos atribuídos ao cantor. Também disse esperar que o filho responda judicialmente pelas agressões.

“Eu esperei apenas o momento de cumprir o meu papel de pai, entregando meu filho às autoridades, de modo que cumpra e pague por aquilo que tenha causado a Raphaella e à sua família. Meu posicionamento é claro e firme: repúdio. Repúdio a todo ato de violência doméstica. Repúdio a todo sofrimento que meu filho tenha lhe causado”, escreveu.

Raphaella Brilhante relata que restrições à rotina começaram antes da violência física. Reprodução / TV Cabo Branco

A defesa de Raphaella Brilhante criticou a iniciativa. Segundo a advogada Dayane Carvalho, o pedido de desculpas não foi feito diretamente à vítima e ficou restrito às redes sociais.

“Que perdão é esse que não chega a quem sofreu? Não houve uma palavra direta. Não houve um gesto humano. Quando o perdão não é para a vítima, ele deixa de ser perdão e passa a ser estratégia”, afirmou, acrescentando que a dor da mulher não pode ser usada como cenário.

Em posicionamento público, a defesa afirmou que Raphaella, a advogada e a mãe da vítima foram bloqueadas nas redes sociais do ex-sogro, o que, segundo a manifestação, impediu qualquer contato fora do ambiente virtual.

Cantor diz não se lembrar das agressões

Durante a semana, veio a público um áudio de uma conversa telefônica entre João Lima e Raphaella Brilhante, obtido pela TV Cabo Branco. Na gravação, o cantor afirma não se lembrar das agressões relatadas pela ex-esposa.

Na ligação, Raphaella descreve dores físicas e cobra um pedido de desculpas que reconheça a gravidade dos episódios.

Em resposta, João Lima afirma que não estaria chamando o relato de mentira, mas diz não ter memória dos fatos. “O meu problema é que eu não tenho memória disso aí que você me mostrou. Eu não estou dizendo que é mentira”, disse.

Raphaella rebate afirmando que as agressões não foram episódios isolados e que ocorreram desde o início do casamento, inclusive após apresentações do cantor.

“João, mas não é a primeira vez. Desde que a gente casou. Na lua de mel aconteceu isso. No apartamento aconteceu várias vezes. João, no dia que você fez aquele show, tu deu um tapa na minha cara quando eu estava fazendo miojo por nada”, disse Raphaella.

Vítima relata agressões em entrevista e nas redes sociais

Após a repercussão do caso, Raphaella Brilhante falou publicamente sobre as agressões que afirma ter sofrido. Em entrevista exclusiva à TV Cabo Branco, exibida na segunda-feira (26), ela contou que os episódios de violência começaram ainda na lua de mel, poucos dias após o casamento, realizado em novembro de 2025.

“Cinco dias depois, quando eu estava na minha lua de mel, ele já me bateu”, afirmou.

Na entrevista, a médica relatou ainda comportamentos de controle ao longo do relacionamento, que durou cerca de três anos. Segundo ela, precisava informar horários, deslocamentos e até o tempo que permanecia fora de casa.

Raphaella também se manifestou nas redes sociais. Em publicação feita no domingo (25), após a divulgação dos vídeos das agressões, afirmou estar vivendo “uma dor que atravessa o corpo, a alma e a história” e disse que não há palavras para dimensionar o impacto da violência.