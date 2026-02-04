quarta-feira, fevereiro 4, 2026
CHRDJC encerra ações do Janeiro Branco e reforça a importância da saúde mental em Patos — Governo da Paraíba

O Complexo Hospitalar Regional Deputado Janduhy Carneiro (CHRDJC), em Patos, desenvolveu, ao longo do mês, uma série de ações alusivas à campanha Janeiro Branco, voltada à promoção da saúde mental e emocional. As atividades tiveram início no dia 8 de janeiro e foram encerradas nesta quinta-feira (29), reforçando a importância do cuidado psicológico no ambiente hospitalar e na vida cotidiana.

Durante o período, profissionais do complexo participaram de palestras, rodas de conversa e ações educativas, com foco na conscientização sobre saúde mental, prevenção de adoecimentos emocionais e estímulo ao diálogo aberto sobre sentimentos, autocuidado e bem-estar. Também houve distribuição de material informativo, ampliando o alcance das mensagens da campanha entre pacientes, acompanhantes e colaboradores.

O encerramento da programação ocorreu na recepção do Hospital do Bem, com a realização de uma palestra e um lanche coletivo, momento marcado pela integração entre as equipes e pelo reforço do compromisso institucional com uma assistência cada vez mais humanizada. Na ocasião, a coordenadora do setor de Psicologia do CHRDJC, Clécia Silva, destacou a relevância do Janeiro Branco como ferramenta de sensibilização. Segundo ela, a campanha contribui para quebrar tabus, estimular a escuta e lembrar que cuidar da saúde mental é tão essencial quanto zelar pela saúde física, especialmente em ambientes de cuidado, como o hospitalar.

Para a auxiliar de escritório Verônica Xavier, que acompanhava a cunhada em uma consulta oncológica, a ação é muito importante. “Às vezes a gente esquece de que a saúde mental também precisa de cuidado, e essa campanha mostra para a gente que não podemos deixar essa parte de lado. Afinal, sem saúde mental, tudo fica desequilibrado”, destacou. Antônio Silva, que faz tratamento na unidade, também elogiou a iniciativa. “Cuidar do corpo é importante, assim como cuidar da mente, principalmente para quem é paciente oncológico, que precisa ter um psicológico muito bom para enfrentar essa doença”, disse ele, que trata um melanoma.

