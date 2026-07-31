Bonito conquista pódios e garante classificação para a etapa estadual dos JOJUMS 2026 no atletismo

Por MRNews



Os atletas de Bonito tiveram um desempenho de destaque na fase regional dos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (JOJUMS) 2026, conquistando medalhas, boas colocações e vagas para a etapa estadual da competição.

Representando o município, os jovens atletas demonstraram dedicação, preparo e espírito esportivo, levando o nome de Bonito ao pódio em diferentes provas do atletismo.

Entre os resultados, Ana Beatriz Rodrigues da Silva conquistou o título de campeã nos 3.000 metros rasos e ainda garantiu o 3º lugar na Marcha Atlética 3.000 metros. Já Andrei Rojas Caceres ficou com a medalha de prata na Marcha Atlética 5.000 metros, enquanto João Victor Silveira Gonçalves conquistou o 3º lugar no Pentatlo.

VIRA CG lança pavimentação e drenagem no Jardim Centenário – CGNotícias

semana de processos seletivos oferta vagas em diversas áreas e salários de até R$ 4 mil – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Os atletas foram acompanhados pelo professor Andreyson Santana, responsável pela preparação e orientação da equipe durante toda a competição.

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, parabeniza os atletas pelos resultados alcançados e pela dedicação demonstrada nas provas. A classificação para a etapa estadual representa mais um importante passo para o desenvolvimento do esporte em Bonito e evidencia o talento, a dedicação e o potencial dos jovens atletas do município.

Agora, a equipe volta as atenções para a fase estadual dos JOJUMS, levando consigo a expectativa de conquistar novos resultados e representar Bonito com orgulho.