Adolescente de 17 anos fica ferido após cair em área de pedras na praia de Coqueirinho, no Conde

Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, para onde vítima foi encaminhada,. Ewerton Correia

Um adolescente de 17 anos ficou ferido após cair em uma área de pedras na Praia de Coqueirinho, no município do Conde, no Litoral Sul da Paraíba, na tarde desta segunda-feira (27). O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros atendimentos à vítima.

Segundo a corporação, o jovem sofreu um ferimento na cabeça durante a queda. Os bombeiros fizeram um curativo inicial ainda no local e avaliaram o estado de saúde do adolescente.

A vítima apresentava baixo nível de consciência e relatava dores na região cervical. Por causa dos sintomas, o adolescente foi encaminhado ao Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa.

De acordo com a unidade de saúde, o paciente passou por procedimentos médicos de emergência e permanece em observação, com quadro clínico considerado estável.