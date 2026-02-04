Em 2025, Paraíba atinge maior número de estupros dos últimos dez anos. Foto: Elza Fiuza/Agência Brasil

A Paraíba registrou, em 2025, o maior número de estupros da última década. De acordo com dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foram 1.371 vítimas em 2025, cerca de duas vítimas por dia.

Analisando mês a mês o ano de 2025, os meses mais violentos foram os de maior e o de setembro, com 139 e 135 casos, respectivamente. Os meses com menos registros foram os de dezembro e fevereiro, com 85 e 89 casos.

O aumento, em relação a 2015, primeiro ano da série histórica, é de 374%. Em relação a 2024, o aumento foi de 19%.

Os números levam em consideração os casos de estupro e estupro de vulnerável. Em 2024, já houve um aumento expressivo em relação aos anos anteriores, e continuou a crescer em 2025.

2015: 289

289 2016: 464

464 2017: 365

365 2018: 258

258 2019: 298

298 2020: 312

312 2021: 511

511 2022: 509

509 2023: 575

575 2024: 1.150

1.150 2025: 1.371

Apesar do número alto, e o maior nos últimos dez anos, no comparativo com o Nordeste, a Paraíba ainda figura o melhor cenário. Os piores registros ficam com a Bahia, com mais de 43 mil casos, e Pernambuco, com quase 30 mil.