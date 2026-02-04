Prefeitura reforça orientações para prevenção contra picadas de escorpiões e outros animais

Com a chegada dos períodos mais quentes e com pancadas de chuva, aumenta significativamente o número de registros de acidentes com escorpiões em João Pessoa. Diante desse cenário, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), intensifica o alerta à população, reforçando medidas de prevenção e orientações sobre como agir em caso de acidentes com animais peçonhentos, com o objetivo de reduzir riscos e proteger a saúde da população.

De acordo com a gerente de Vigilância Ambiental da Capital, Juliana Trigo, a presença de escorpiões torna-se mais frequente no verão, o que exige atenção redobrada tanto no interior quanto no entorno das residências. A profissional destaca ainda a importância de adotar medidas simples no dia a dia para evitar acidentes.

“Medidas simples como manter o ambiente limpo, evitar o acúmulo de entulhos, vedar ralos e frestas, sacudir roupas e calçados antes de usá-los e afastar camas e berços das paredes já ajudam significativamente a reduzir o risco de acidentes com escorpiões”, orienta Juliana Trigo.

Em caso de picada por escorpião ou outro animal peçonhento, a Secretaria Municipal de Saúde reforça que a vítima deve procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima, evitando práticas caseiras como torniquetes ou uso de substâncias no local da picada. O atendimento rápido é fundamental para evitar complicações, especialmente em crianças, idosos e pessoas com comorbidades.

A SMS segue monitorando as ocorrências e reforça que denúncias sobre a presença de escorpiões podem ser feitas junto à Vigilância Ambiental, contribuindo para ações de controle e proteção da população.

O que fazer em caso de picada de escorpião – Em situações de acidente, a principal orientação é procurar atendimento médico imediato na unidade de saúde ou hospital mais próximo. Além disso, recomenda-se:

Lavar o local da picada com água e sabão;

Aplicar compressa morna para ajudar a aliviar a dor;

Evitar movimentos excessivos, a fim de não facilitar a disseminação do veneno pelo organismo;

Levar o escorpião ou uma foto do animal, se possível, para auxiliar na identificação da espécie.

É fundamental observar sinais mais graves, como vômitos, sudorese intensa, agitação ou dificuldade para respirar, principalmente em crianças, idosos e pessoas com doenças pré-existentes. Para orientações especializadas, a população pode acionar o Centro de Assistência Toxicológica (Ceatox), pelos telefones (83) 3216-7045 ou 0800-722-6001.

Como evitar a presença de escorpiões – A Secretaria Municipal de Saúde reforça que medidas simples podem fazer grande diferença na prevenção de acidentes, entre elas:

Manter a casa e o quintal sempre limpos;

Eliminar possíveis fontes de alimento dos escorpiões, como baratas e outros insetos;

Vedar frestas, buracos e rachaduras em paredes;

Utilizar telas de proteção em ralos e janelas;

Inspecionar roupas e calçados antes de usá-los;

Evitar deixar objetos, calçados e roupas no chão;

Não colocar as mãos em locais escuros, como buracos, frestas, sob pedras ou troncos.

Segundo o Ministério da Saúde, os escorpiões se adaptam facilmente a ambientes escuros, úmidos e com pouco movimento, tanto dentro quanto fora das residências. A falta de saneamento básico, o acúmulo de lixo e a presença de insetos contribuem para a proliferação desses animais.

Locais mais comuns onde escorpiões se escondem: sapatos, roupas, ralos, batentes de portas, janelas, assoalhos soltos, frestas nas paredes, caixas de energia, armários, entulhos, construções e lixo acumulado.

Cuidados em casos de mordedura ou arranhadura de animais – A Vigilância Ambiental também orienta a população sobre a conduta correta em casos de acidentes envolvendo cães, gatos e animais silvestres, devido ao risco de transmissão da raiva.

Mordedura por animais domésticos:

Lavar imediatamente o ferimento com água corrente e sabão;

Manter o animal agressor em observação por um período de 10 dias;

Caso o animal apresente sinais neurológicos ou venha a óbito durante esse período, a vítima deve procurar imediatamente o Centro Municipal de Imunização,localizado no bairro da Torre, para avaliação clínica, aplicação da vacina antitetânica e, se necessário, encaminhamento para soroterapia antirrábica. Telefone: (83) 3213-7621.

Mordedura por animais silvestres:

Lavar o ferimento imediatamente com água e sabão;

Procurar o Centro Municipal de Imunização para avaliação, aplicação da vacina antitetânica e encaminhamento para soroterapia antirrábica, conforme indicação médica.

Arranhaduras ou mordeduras de gatos seguem os mesmos protocolos de cuidado relacionados à suspeita de raiva. Em casos de lambedura, mordedura ou contato com mucosas e feridas abertas, a orientação é procurar imediatamente o Centro de Imunização, devido ao risco de transmissão da doença.

Contatos da Gerência de Vigilância Ambiental de João Pessoa:

Telefones: (83) 3213-7781 ou 3213-7782

WhatsApp: (83) 99395-1971

Horários nos dias úteis: 8h às 12h e das 13h às 17h