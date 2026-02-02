1ª Trilha Ecológica da Polícia Penal da Paraíba marca encerramento do Janeiro Branco — Governo da Paraíba

As atividades da campanha Janeiro Branco registraram neste sábado (31) a realização da 1ª Trilha da Polícia Penal da Paraíba. Uma iniciativa de policiais penais da Penitenciária Sílvio Porto. Houve a participação de aproximadamente 80 pessoas ‘trilheiros’ em um percurso na praia de Jacarapé, com direito a banho de mar e registros por drone.

O ponto de partida, segundo Ericsson Fagner dos Santos, idealizador do evento e um dos diretores da Penitenciária Sílvio Porto, foi no Pólo Turístico Cabo Branco na lateral do Batalhão da Polícia Militar Ambiental – BEPTur, com largada às 6h.

A trilha ecológica foi uma ação alusiva à campanha Janeiro Branco, voltada à conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde mental, do equilíbrio emocional e da qualidade de vida.

A atividade envolveu policiais penais e representantes de outros órgãos e instituições parceiras, fortalecendo a integração interinstitucional e o espírito de cooperação entre os participantes.

“O evento proporcionou um momento de integração, fortalecimento físico e mental, socialização, trabalho em equipe e contato responsável com a natureza, incentivando hábitos saudáveis e a reflexão sobre o autocuidado no ambiente profissional e pessoal”, destacou Ericsson Fagner, que agradeceu a participação de todos.

De acordo com Gilberto Rios, diretor da Penitenciária Sílvio Porto, “por meio dessa iniciativa, demonstra-se o compromisso com a promoção da saúde mental, a valorização do servidor público e o fortalecimento de ações integradas que contribuam para um ambiente institucional mais saudável, humano e colaborativo, em consonância com os princípios da campanha Janeiro Branco”.

_______

Ascom/Seap-PB com organizadores da Trilha da Polícia Penal

Fotos: Organizadores da Trilha