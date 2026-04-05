conheça sabores inusitados do tradicional pão natalino na PB

Panetone é um prato italiano que virou tradição do período natalino. Laís Morais/PUDINNI

O panetone, pão doce de origem italiana que ganhou fama mundial e marca presença na mesa dos brasileiros durante o período de Natal, tem ganhado versões variadas com o passar dos anos.

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O tradicional sabor de panetone com frutas cristalizadas já ganhou uma versão com cobertura e gotas de chocolate que se popularizou entre o público consumidor, mas as inovações não param por aí.

Nesta reportagem, o Jornal da Paraíba reuniu alguns sabores inusitados de panetone que têm ganhado espaço no mercado. Confira abaixo.

Panetone de Pudim

Panetone de Natal com recheio sabor pudim. Laís Morais/PUDINNI

De acordo com Laís Morais, o panetone de pudim foi uma criação especial da empresa especializada em pudins da qual ela é co-fundadora ao lado da sócia, Rayanna.

Juntas, as duas administram a Pudinni desde 2018, e decidiram fazer do pudim, o protagonista do panetone tradicional.

A montagem é totalmente artesanal. Utilizamos o chocotone como base, recheamos generosamente com o nosso pudim e finalizamos com chocolate Laís Morais, co-fundadora de empresa de pudim.

“A demanda tem sido surpreendente. O produto desperta muita curiosidade, encanta quem prova e é muito escolhido tanto para consumo próprio quanto para presente”, disse a empreendedora.

Panetone de morango do amor

Panetone de morango do amor. Sabores da Laryssa

Em 2025, uma das sobremesas que mais ganhou fama no Brasil foi o morango do amor, que consiste na fruta embalada por uma camada de brigadeiro branco e coberta por uma calda açúcar caramelizada.

A confeiteira e empreendedora Laryssa Pontes, que administra o negócio “Sabores da Laryssa”, viu nisso uma oportunidade para criar um novo sabor de panetone, com base de gotas de chocolate e recheio de ninho com morangos.

Bodetone

Bodetone é o nome dado ao panetone que une sabores regionais da Paraíba. g1/PB

O “bode” aparece só no nome mesmo. Segundo Bruno Amaral, o “bodetone” surgiu como forma de misturar o panetone italiano com ingredientes da cultura regional nordestina.

Ao invés da manteiga francesa fermentada, usa manteiga da terra. Ao invés de frutas cristalizadas, são usadas frutas como passa de caju, goiabada, laranjas e limões da região cristalizados em fabricação própria.

O toque final do sabor nordestino mesmo, segundo ele, é dado pela troca da cobertura tradicional de farinha de amêndoas por um glazed (revestimento brilhante) usando farinha de trigo e fubá de milho torrado.

Panetone de Laka Oreo

Panetone Laka Oreo. Salgazone

O panetone de Laka Oreo da confeitaria Salgazone foi pensado para combinar o sabor do chocolate Laka Oreo com o tradional panetone. O pão é recheado e tem cobertura de chocolate branco e biscoitos Oreo no topo.