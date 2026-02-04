quarta-feira, fevereiro 4, 2026
Conta de luz segue sem cobranças adicionais em fevereiro de 2026, diz Aneel

Divulgação/Energisa.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou na sexta-feira (30) que a bandeira tarifária para fevereiro será verde. Como aconteceu em janeiro, não haverá cobrança de custos adicionais na fatura de energia dos consumidores.

A Aneel justificou a manutenção da bandeira com o saldo positivo de chuvas dos últimos 15 dias de janeiro. Segundo a Agência, houve uma recuperação no nível dos reservatórios das usinas das regiões Sudeste, Centro Oeste, Nordeste e Norte, o que dispensou o uso de energia de usinas termelétricas, que são mais caras.

A próxima bandeira tarifária será válida para o mês de março e será definida no dia 27 de fevereiro, conforme o calendário estipulado pela Aneel.

Sistema de bandeiras

O sistema de bandeiras tarifárias varia de acordo com os custos variáveis da geração da energia elétrica. As cores são o que indicam essa variação. Quando a bandeira é verde, não há nenhum custo adicional nas faturas dos consumidores. Já quando a bandeira é vermelha ou amarela, a conta sofre um acréscimo a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumido.

Esses acréscimos são definidos quando a geração de energia não acontece em condições favoráveis, o que adiciona despesas no fornecimento de energia para população.

Os custos adicionais são divididos da seguinte forma:

  • Bandeira amarela: acréscimo de R$1,88 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumido.
  • Bandeira vermelha (Patamar 1): acréscimo de R$4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumido.
  • Bandeira vermelha (Patamar 2): acréscimo de R$7,87 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumido.

*Com informações da Agência Brasil 

