quarta-feira, fevereiro 4, 2026
PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

evento gratuito tem shows de Flávio José e Mastruz Com Leite neste sábado (31)

Flávio José na abertura do São João 2024 de Campina Grande | Foto/Divulgação. Estefinho Francelino

A programação do Forró Verão 2026, em João Pessoa chega ao fim neste sábado (31) com shows de Flávio José, Mastruz Com Leite, Ranniery Gomes e Gitana Pimentel. O festival tem apresentações musicais gratuitas no Busto de Tamandaré, entre as praias de Cabo Branco e Tambaú.

Esta edição do Forró Verão tem uma novidade, a chamada “Cidade do Forró”, que fica localizada por trás do palco principal e conta com barracas de venda de alimentos, bebidas e outros comércios. Também há espaços temáticos para homenagear grandes nomes do forró.

A estimativa da organização é de que o Forró Verão atraia mais de 1,5 milhão de pessoas durante a realização da festa (confira a programação completa).

Atrações do Forró Verão para este sábado (31)

  • Gitana Pimentel
  • Flávio José
  • Mastruz Com Leite
  • Ranniery Gomes

