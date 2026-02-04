‘Só vamos discutir isto em março’, diz Ciro Nogueira sobre federação União-PP na Paraíba

Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, fala com a imprensa após fala do Presidente Jair Bolsonar, no Palácio da Alvorada. Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, disse nesta quinta-feira (29), que a decisão sobre liberação de palanques e a situação da federação União-Progressista, na Paraíba, só será discutida no mês de março. O comentário de Nogueira foi ao jornalista Felipe Nunes, da CBN, sobre as definições locais. “Só vamos discutir isto em março”, disse.

No início do mês, o deputado federal Damião Feliciano (União) chegou a dizer que a definição aconteceria no fim de janeiro, o que não se concretizou. Esta definição será crucial para a formação dos palanques locais e dos apoios nacionais.

Na Paraíba, a disputa sobre o comando da federação está entre o vice-governador Lucas Ribeiro (PP) e o senador Efraim Filho (União). Ambos têm argumentos para defender que seus projetos fiquem à frente da federação.

Efraim levanta a bandeira de alinhamento ao projeto nacional, de centro-direita. Por outro lado, o grupo do vice-governador alega que ele estará à frente do governo estadual a partir do mês de abril, indo para a disputa em posição favorável. O PP espera que essa condição tenha maior peso na definição.

No início do mês, o Jornal da Paraíba teve acesso ao estatuto oficial da federação. De acordo com o documento, a definição nos estados deve passar, obrigatoriamente, pelo crivo da direção nacional da agremiação, em Brasília. É o que estabelece a versão final do Estatuto, protocolado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Questionado sobre os pormenores da decisão referente ao mês de março, Ciro Nogueira preferiu não detalhar os próximos passos.