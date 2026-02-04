quarta-feira, fevereiro 4, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

‘Só vamos discutir isto em março’, diz Ciro Nogueira sobre federação União-PP na Paraíba

admin1

Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, fala com a imprensa após fala do Presidente Jair Bolsonar, no Palácio da Alvorada. Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, disse nesta quinta-feira (29), que a decisão sobre liberação de palanques e a situação da federação União-Progressista, na Paraíba, só será discutida no mês de março. O comentário de Nogueira foi ao jornalista Felipe Nunes, da CBN, sobre as definições locais. “Só vamos discutir isto em março”, disse.

No início do mês, o deputado federal Damião Feliciano (União) chegou a dizer que a definição aconteceria no fim de janeiro, o que não se concretizou. Esta definição será crucial para a formação dos palanques locais e dos apoios nacionais.

Na Paraíba, a disputa sobre o comando da federação está entre o vice-governador Lucas Ribeiro (PP) e o senador Efraim Filho (União). Ambos têm argumentos para defender que seus projetos fiquem à frente da federação.

Efraim levanta a bandeira de alinhamento ao projeto nacional, de centro-direita. Por outro lado, o grupo do vice-governador alega que ele estará à frente do governo estadual a partir do mês de abril, indo para a disputa em posição favorável. O PP espera que essa condição tenha maior peso na definição.

No início do mês, o Jornal da Paraíba teve acesso ao estatuto oficial da federação. De acordo com o documento, a definição nos estados deve passar, obrigatoriamente, pelo crivo da direção nacional da agremiação, em Brasília. É o que estabelece a versão final do Estatuto, protocolado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Questionado sobre os pormenores da decisão referente ao mês de março, Ciro Nogueira preferiu não detalhar os próximos passos.

Você pode gostar também

cantor traz nova turnê ao estado e promete shows repletos de clássicos

admin1

Partidos na Paraíba se organizam para enfrentar cerco do TSE às candidaturas femininas laranjas

admin1

MARCELINHO CARIOCA NÃO FOI SEQUESTRADO POR DINHEIRO, MULHER CASADA SERIA O PIVÔ

admin1