Estação de tratamento de água é prevista para ser instalada no Açude Velho, em Campina Grande

Açude Velho: estação de tratamento de água é prevista para reservatório, em Campina Grande. Reprodução/TV Paraíba

Uma estação de tratamento para a água é prevista para ser instalada no Açude Velho, em Campina Grande, após a mortandade atingir cerca de 10 toneladas de peixes que foram retirados do reservatório ainda este ano.

O coordenador do projeto, Cícero Felipe, da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), explicou como vai funcionar e como o tratamento da água se encaixa dentro da requalificação geral do Açude Velho.

LEIA TAMBÉM:

O professor, que é doutor em Engenharia Civil e Ambiental, coordena o projeto da estação que é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Campina Grande, UFCG e também a Fundação Parque Tecnológico da Paraíba. Ele diz que a ideia é instalar duas estações, uma no próprio Açude e outra na universidade, para realizar o tratamento e estudos, de forma simultânea.

A prefeitura de Campina Grande havia informado anteriormente, durante a retirada das toneladas de peixes mortos do Açude Velho, que o projeto inteiro de requalificação ia ser posto para licitação ainda este ano. Equipamentos para oxigenar a água do reservatório foram comprados para ser instalados e ser um paliativo para o problema.

A Prefeitura de Campina Grande confirmou que o projeto de instalação de estação de tratamento faz parte da requalificação do Açude Velho.

A estação de tratamento

De acordo com Cícero Felipe, o projeto de tratamento acontece de forma simultânea com outros dois, esses de responsabilidade total da prefeitura, que são de dragagem e drenagem do Açude Velho, além da parte urbanística, que compõem o todo da requalificação. No caso do desenvolvimento da estação de tratamento, o pesquisador explica que um grupo da UFCG lidera essas pesquisas e que o objetivo é melhorar a qualidade da água, além do odor.

“Essa matéria orgânica perecível dentro do açude, faz com que exista uma atividade microbiológica que produz gases com o odor, amônia, metano e outros gases nocivos. Então a estação de tratamento ela tem essas duas finalidades, redução do odor, clarificação da água, tornar a água mais clara, reduzir a turbidez da água e a outra finalidade é melhorar as condições para a aquática dentro do açude”, explicou.

O professor conta que a instalação de uma estação de tratamento em menor escala, dentro da UFCG, para acompanhar e estudar os resultados da estação no Açude Velho, vai auxiliar na evolução da pesquisa.

“São duas estações gêmeas. Uma estação vai servir para desenvolvimento de pesquisa e aprimoramento do tratamento que vai existir na UFCG como se fosse em escala menor. Tipo uma escala de protótipo. É uma estação piloto e a estação que vai realmente fazer esse tratamento da água do açude velho”, disse.

Em termos de solucionar o problema da mortandade de peixes, que é observado historicamente em Campina Grande, Cícero Felipe explica que isso vai ser alcançado de forma gradativa e não somente com o tratamento da água, mas com todos os pontos da requalificação em funcionamento.

O objetivo não é tornar o líquido consumível para humanos, mas em boas condições para os animais que habitam o local e diminuir o odor, coloração e outros aspectos que podem incomodar a população de Campina Grande, que tem o Açude Velho como um cartão-postal da cidade, para praticar exercícios e também ter momentos de confraternização.

“O nosso foco não é tornar a água plenamente tratada para servir de consumo humano. Não é esse o foco. O foco é melhorar a qualidade de vida para a vida aquática e melhorar a convivência da população com o açude e o seu entorno”, ressaltou.

Os prazos do projeto

Poluição no Açude Velho. Reprodução/TV Paraíba

O prazo para a implantação da estação de tratamento está diretamente relacionado ao andamento dos demais projetos que integram a requalificação, como as obras de dragagem, drenagem e a etapa urbanística. O professor explica, no entanto, que, no que se refere aos estudos e à aplicação do projeto, a estação deve ser lançada para licitação ainda este ano.

“Ainda nesse primeiro semestre a gente já vai estar dando entrada, a gente já vai estar dando início ao processo licitatório para execução dessas soluções. Essas várias soluções que eu falei, elas vão ocorrer em paralelo, não é um após a outra. Elas vão ocorrer em paralelo para que seja feito o mais rápido possível”, explicou.

Segundo Cícero Felipe, o projeto que ele coordena busca soluções para o problema histórico do Açude Velho, relacionado à mortandade de peixes, desde maio de 2025. A iniciativa reúne outros pesquisadores da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), incluindo estudantes, além de integrantes do corpo técnico da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente de Campina Grande.

Sobre uma solução definitiva, o professor afirma que as ações em andamento devem produzir resultados de forma gradual e ressalta que, em questões ambientais, os efeitos das intervenções não são imediatos.

“A cidade sofre com esse problema do Açude Velho há muitos anos. Vamos colocar aí uns 60 anos, por baixo, que a cidade sofreu esse problema. E pela primeira vez está sendo realmente de fato dado o pontapé inicial para um tratamento significativo do açude. Então sim, eu acredito muito nessa solução, pelo que eu estou estudando e pelo meu conhecimento, eu digo que a gente vai ter sim uma melhora brutal na qualidade da água do açude velho e na convivência da população com Açude Velho”, ressaltou.

No dia a dia, o tratamento vai funcionar com a gestão das águas do Açude Velho, sempre acompanhadas tecnicamente, para retirar, tratar e devolver o líquido em boas condições no espaço do reservatório.

“A gente vai retirar essa água do açude velho, vai compor essa água com a vazão de entrada do canal e vai tratar essa água e vai devolver ao açude velho. E isso com o passar dos anos, o tratamento vai chegar a um ponto ótimo. Não é da noite para o dia que o tratamento vai fazer efeito, óbvio. Mas gradativamente essa água vai sendo reciclada”, finalizou.

Outra possível solução

Em paralelo, uma outra pesquisa, sem ligação com a anteriormente citada, comandada por Gabriele de Sousa Batista, doutorando em Engenharia Civil e Ambiental pela UFCG, traça uma outra forma para ajudar a resolver os problemas do Açude Velho.

Esse projeto está vinculado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) e é uma forma de incentivo para pesquisas de mulheres na área da ciência. A pesquisadora explica como funcionaria.

“É uma solução baseada na natureza, ela imita um processo básico que a natureza já faz, que é um processo de fitoremediação, uma área alagada que fica ali flutuando dentro do local, que faz a filtração dessa água, a absorção dos contaminantes a partir de plantas, melhorando ali não só a questão da qualidade de água, mas também trazendo outros benefícios, como valorização estética e paisagismo”, explicou.

Segundo a pesquisadora, a solução já foi oferecida para ajudar no problema do Açude Velho e foi testado também em outros locais, dentro da própria UFCG para conseguir reverter procesos semelhantes ao que o reservatório passou. A pesquisa acontece no âmbito também da tentativa de tratamento do Canal das Piabas, também em Campina Grande.

A situação do Açude Velho

Toneladas de peixes mortos já foram retiradas. Reprodução/TV Paraíba

Ministério Público da Paraíba e Polícia Civil, além da Defensoria Pública da Paraíba, apuram a morte de cerca de 10 toneladas de peixes no Açude Velho. Também há a investigação para saber se esgoto está sendo jogado irregularmente no reservatório, o que contribuiria para a piora da condição do local, com inclusive nove imóveis tendo sido autuados por esse despejo em Campina Grande.

Entre os imóveis fiscalizados estão casas e pontos comerciais que não tiveram seus proprietários publicamente identificados. De acordo com a prefeitura, após a fiscalização os imóveis em situação irregular foram notificados e multados.

Uma perícia por parte do Instituto de Polícia Científica (IPC) foi solicitada pela Polícia Civil dentro do inquérito para investigar possível crime ambiental, mas o resultado dessa perícia foi adiado no que diz respeito ao momento da divulgação.

A prefeitura de Campina Grande concluiu e divulgou, por meio de nota técnica, que a morte dos peixes em excesso aconteceu por causa de “um fenômeno ambiental natural, denominado Circulação Vertical Turbulenta da Coluna d’Água” e explicou que isso é “comum em reservatórios do semiárido e intensificado por condições climáticas específicas, como altas temperaturas diurnas, noites mais frias, ventos intensos, baixa lâmina d’água e ausência de renovação hídrica significativa”.

Por conta desses processos, a nota técnica da prefeitura informou que o fenômeno “promove a ressuspensão do sedimento do fundo do açude, rico em matéria orgânica acumulada ao longo de décadas, ocasionando a liberação de gases tóxicos”. A nota avança que “esses gases provocam intoxicação aguda da ictiofauna, levando à mortandade de peixes, inclusive antes da ocorrência de deficiência crítica de oxigênio dissolvido”.