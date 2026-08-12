Victor Santos grava DVD com Pablo, Calcinha Preta e mais atrações em João Pessoa nesta quinta. Foto: Reprodução / Redes sociais

A gravação do DVD Herança de Amor, do cantor Victor Santos, acontece nesta quinta-feira (29), no palco do Festival Forró Verão, montado no Busto de Tamandaré, na orla de João Pessoa. O show é gratuito e tem início às 17h.

A apresentação contará com participações de Pablo e Eline Martins. A banda Calcinha Preta também sobe ao palco com show completo. A programação da noite inclui ainda os cantores Matheus Lira e Fabrício Rodrigues.

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Segundo Victor Santos, o repertório do DVD será formado, em sua maior parte, por regravações. O cantor informou que cerca de 90% das músicas escolhidas fazem parte da trajetória construída ao longo da carreira.

A gravação integra a programação do Festival Forró Verão, realizado pela prefeitura de João Pessoa, por meio da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), com shows gratuitos durante o mês de janeiro.

Esquema especial de trânsito para o Show de Victor Santos

De acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), o esquema para o dia do show inclui bloqueios de vias, proibição de estacionamento e reforço no transporte público para facilitar o deslocamento do público.

O estacionamento ficará proibido na Rua Índio Arabutan, no trecho entre as avenidas Antônio Lira e Cabo Branco. A restrição também vale para a Avenida Cabo Branco, do Busto de Tamandaré até o Hotel Xênius.

Haverá ainda bloqueios na Rua José Augusto Trindade, entre as avenidas Antônio Lira e Almirante Tamandaré, e no fim da Avenida Epitácio Pessoa, no sentido praia. Nesse ponto, o tráfego será desviado pela Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, com agentes de mobilidade orientando os motoristas.

No transporte público, as linhas 510 (Tambaú), 507 (Cabo Branco) e os circulares 1500 e 5100 terão reforço a partir das 19h, com a inclusão de 12 ônibus extras. A operação prevê cerca de 60 viagens adicionais ao longo da noite, além de viagens extras após o encerramento do show.