Lucas Ribeiro visita artesãos alojados pelo Governo da Paraíba durante o Salão do Artesanato em João Pessoa — Governo da Paraíba

O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, esteve nesta quarta-feira (28) na Vila Olímpica Parahyba, em João Pessoa, dialogando com artesãos que participam do 41º Salão do Artesanato Paraibano e que estão alojados na capital com suporte do Governo da Paraíba. O encontro contou também com a realização de palestra de capacitação voltada ao incentivo ao empreendedorismo. Durante a visita, gestores estaduais fizeram um balanço desta edição do Salão, destacando a estrutura oferecida e a logística montada para garantir conforto e dignidade aos artesãos vindos do interior.

Ao falar com os artesãos, o vice-governador ressaltou o cuidado do Governo da Paraíba com quem vive do artesanato. “A nossa presença aqui é para agradecer, reconhecer o trabalho e garantir assistência. Esses artesãos passam praticamente um mês longe de suas famílias, mas estão bem cuidados. O artesanato paraibano vai continuar sendo fortalecido com diálogo, escuta e políticas públicas que cuidam das pessoas. O nosso compromisso é continuar incentivando a nossa cultura, além de gerar emprego e renda”, afirmou Lucas Ribeiro.

O alojamento integra o Programa do Artesanato Paraibano (PAP), vinculado à Secretaria de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico, que assegura hospedagem gratuita a artesãos durante os Salões do Artesanato. A iniciativa ocorre tradicionalmente em Campina Grande, no mês de junho, e em João Pessoa, no mês de janeiro.

Entre as artesãs hospedadas na capital está Maria José Rodrigues, do município de Serra Branca, integrante da comunidade quilombola Ligeiro de Baixo e participante do Salão do Artesanato Paraibano desde a primeira edição. “Se não houvesse esse apoio de hospedagem, ficaria inviável pra mim participar aqui em João Pessoa. A gente só precisa do básico, e isso o governo garante. É um suporte que faz toda a diferença pra gente conseguir mostrar e vender nosso trabalho”, afirmou a artesã.

Na capital, o alojamento funciona na Vila Olímpica Parahyba, no bairro dos Estados, com estrutura composta por dormitórios coletivos climatizados, refeitório, banheiros adequados e espaços de apoio. Em 2026, o local acolhe aproximadamente 130 artesãos durante o período do evento.

A primeira-dama da Paraíba, Ana Lins, destacou o papel das ações contínuas do Estado na valorização do artesanato. “Fortalecer o artesanato é fortalecer pessoas, histórias e identidades. É uma política pública que transforma vidas e gera oportunidades”, ressaltou. Já a segunda-dama da Paraíba, Camila Mariz, enfatizou o protagonismo das artesãs paraibanas. “Estamos aqui reconhecendo a arte e a força do trabalho dessas pessoas que estão fazendo mais esta edição de muito sucesso do nosso Salão do Artesanato”, afirmou.

Também estiveram presentes a secretária de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, Rosália Lucas; o secretário executivo de Turismo da Paraíba, Rinaldo Maranhão; o secretário de Estado da Juventude, Esporte e Lazer da Paraíba, Lindolfo Pires; e a gestora do Programa do Artesanato Paraibano (PAP), Marielza Rodriguez.