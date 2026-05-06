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Funjope publica resultado da análise documental do edital de apoio aos blocos alternativos

admin1

Carnaval 2026

Funjope publica resultado da análise documental do edital de apoio aos blocos alternativos


28/01/2026 |
19:30 |
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A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) publicou, nesta quarta-feira (28), o resultado da análise documental do edital de apoio aos blocos alternativos do Carnaval 2026. O documento pode ser acessado no link. A decisão cabe recurso até as 23h59 desta sexta-feira (30), através da plataforma 1DOC, no mesmo protocolo da inscrição.

“É uma alegria tornar público o resultado de mais um processo de seleção para fortalecer o nosso Carnaval. Os blocos independentes dão muita vida ao Carnaval de João Pessoa em diversos bairros e comunidades. Temos, a cada ano, investido recursos para que este Carnaval dos blocos independentes seja fortalecido”, declara o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Agora, os blocos têm um prazo de pedido de revisão das suas inscrições para aqueles que não foram habilitados. “Nós daremos o prazo necessário pela lei, que está publicado no edital, mas o fundamental é que o governo do prefeito Cícero Lucena sempre dedica investimentos, recursos próprios, para garantir a força, a vida e a vitalidade da cultura de João Pessoa. No Carnaval esse processo também acontece em suas variadas nuances, no Carnaval Tradição, Folia de Rua, Via Folia e também nos blocos independentes”, acrescenta o diretor.

O edital, que pode ser acessado no link, busca fortalecer o Carnaval nos bairros da cidade através do apoio financeiro aos blocos alternativos com sede e atuação na Capital. Conforme o documento, blocos alternativos são aqueles que compõem a programação do Carnaval de bairros e que não são filiados à Associação Folia de Rua, Liga Carnavalesca de João Pessoa e Associação dos Ursos Carnavalescos de João Pessoa.

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